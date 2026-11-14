۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

تأکید استاندار گلستان بر حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری سلامت

تأکید استاندار گلستان بر حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری سلامت

استاندار گلستان بر گسترش گردشگری کشاورزی سلامت‌محور و حمایت از مجموعه‌های فعال در این حوزه تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان را فرصتی برای پیوند گردشگری با تولید، اشتغال و توسعه صادرات دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجتمع داروسازی گیاه اسانس گرگان، ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه گیاهان دارویی را بررسی کرد و خواستار توجه به ترویج و توسعه گردشگری کشاورزی سلامت‌محور در استان شد.

استاندار گلستان با اشاره به توانمندی‌های استان در تولید گیاهان دارویی گفت: توسعه کشت و فرآوری این محصولات می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

او حمایت از مجموعه‌های تولیدی موفق و واحدهای دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و افزود: مدیریت استان برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش آمادگی دارد و رفع موانع توسعه این واحدها با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.

در جریان این بازدید، نیازها، مسائل و ظرفیت‌های مجتمع داروسازی گیاه اسانس بررسی و بر تداوم حمایت‌ها برای گسترش فعالیت‌های این مجموعه تأکید شد.

طهماسبی در ادامه با حضور در کارخانه کشت و صنعت سویابین گلستان، از بخش‌های تولید و فرآوری این واحد بازدید کرد و در جریان ظرفیت تولید، میزان اشتغال و مشکلات آن قرار گرفت.

بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه اشتغال و رفع موانع فعالیت این مجموعه از دیگر محورهای این بازدید بود. استاندار گلستان همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد.

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کد خبر 1405082301722
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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