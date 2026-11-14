به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجتمع داروسازی گیاه اسانس گرگان، ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه گیاهان دارویی را بررسی کرد و خواستار توجه به ترویج و توسعه گردشگری کشاورزی سلامت‌محور در استان شد.

استاندار گلستان با اشاره به توانمندی‌های استان در تولید گیاهان دارویی گفت: توسعه کشت و فرآوری این محصولات می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

او حمایت از مجموعه‌های تولیدی موفق و واحدهای دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و افزود: مدیریت استان برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش آمادگی دارد و رفع موانع توسعه این واحدها با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.

در جریان این بازدید، نیازها، مسائل و ظرفیت‌های مجتمع داروسازی گیاه اسانس بررسی و بر تداوم حمایت‌ها برای گسترش فعالیت‌های این مجموعه تأکید شد.

طهماسبی در ادامه با حضور در کارخانه کشت و صنعت سویابین گلستان، از بخش‌های تولید و فرآوری این واحد بازدید کرد و در جریان ظرفیت تولید، میزان اشتغال و مشکلات آن قرار گرفت.

بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه اشتغال و رفع موانع فعالیت این مجموعه از دیگر محورهای این بازدید بود. استاندار گلستان همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد.

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