به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی در نشست بررسی مطالعات کریدور گردشگری غرب به شرق گلستان، گردشگری را در کنار کشاورزی نوین، تجارت و سلامت از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان برشمرد و بر تبدیل نتایج مطالعات به طرح‌های اجرایی تأکید کرد.

استاندار گلستان با اشاره به دسترسی‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و مرزی گلستان و ارتباط استان با کشورهای آسیای مرکزی گفت: این موقعیت می‌تواند زمینه اتصال گلستان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

او همچنین معرفی و بازاریابی جاذبه‌های جنگلی، ساحلی، کوهستانی و روستایی را ضروری دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های توسعه تأکید کرد.

بر اساس مطالعات کریدور گردشگری غرب به شرق گلستان، ۶۲۷ نقطه مستعد اجرای طرح‌های گردشگری در محدوده تقریبی ۴۰ کیلومتری حاشیه جاده اصلی استان شناسایی شده است. این نقاط، ظرفیت ایجاد و توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی، مجموعه‌های تفریحی، خدمات بین‌راهی و عرضه محصولات محلی و صنایع‌دستی را دارند.

تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز با تأکید بر نقش گردشگری در تنوع‌بخشی به اقتصاد استان بیان کرد: بخشی از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی گلستان همچنان کمتر شناخته شده است و بهره‌برداری از آن‌ها به فراهم‌شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و تأمین مالی طرح‌ها نیاز دارد.

عبدالعلی کیانمهر از آمادگی مدیریت استان برای تسریع در صدور مجوزها و برطرف‌کردن موانع سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: طولانی‌شدن فرایندهای اداری نباید مانع فعالیت سرمایه‌گذاران شود.

او همچنین توسعه گردشگری ساحلی و استفاده از ظرفیت اقتصاد دریامحور را از زمینه‌های ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان برشمرد.

ظرفیت‌های اقامتی و رویدادها در خدمت ماندگاری گردشگران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز توسعه خدمات و زیرساخت‌ها و معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده را برای تقویت جایگاه استان به‌عنوان مقصد گردشگری چهارفصل ضروری دانست.

فریدون فعالی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش واحدهای اقامتی دارای مجوز استان به بیش از ۱۴ هزار نفر در هر شب رسیده است، گفت: گسترش تأسیسات گردشگری و خدمات اقامتی می‌تواند به افزایش مدت حضور مسافران در گلستان کمک کند.

او از ثبت ۲۶ رویداد گردشگری استان در تقویم ملی خبر داد و تنوع اقوام، موسیقی، آیین‌ها، غذاهای محلی، صنایع‌دستی و جشنواره‌های فرهنگی را از مزیت‌های گلستان برای جذب گردشگر عنوان کرد.

فعالی تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، زمینه تبدیل گلستان از مسیر عبور مسافران به مقصد اقامت و سفر را فراهم می‌کند.

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