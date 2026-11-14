نمایش و تحلیل مستند «خنده در تاریکی» در سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش میراث‌آریا، شصت‌وسومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «خنده در تاریکی» به‌کارگردانی مژگان خالقی اختصاص دارد.

این فیلم مستند ۷۰ دقیقه‌ای، در چهارمین و آخرین برنامه از سری دوم بسته‌ «مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر و سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور دکتر مسلم آئینی (مدرس، مترجم و منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

مستند «خنده در تاریکی» محصول ۱۳۹۸ با حضور جمعی از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان (ازجمله نصرت‌الله وحدت، رضا ارحام صدر، پرویز ممنون، علی رفیعی، هوشنگ حریرچیان، ژاله رجایی و...) به تغییر و تحولات تاریخی تئاتر اصفهان از ۱۲۶۷ تاکنون می‌پردازد...

راوی مستند «خنده در تاریکی»، زنده‌یاد پرویز پورحسینی است.

این برنامه چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری برگزار خواهد شد.

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