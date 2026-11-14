«ردخور» آماده نمایش شد/ تردید زنی در مواجهه با روایتی ناآشنا

به گزارش میراث‌آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «ردخور» با محوریت تردید و کنجکاوی، به مواجهه زنی با واقعیت اتفاقاتی می‌پردازد که برایش ناآشناست؛ روایتی از تلاش او برای کشف حقیقت و عبور از مرز میان آنچه شنیده و آنچه واقعاً اتفاق افتاده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: « ردش مونده ، پس ردخور نداره...»

آرمان بابکی، نویسنده و کارگردان «ردخور»، پیش از این ساخت فیلم کوتاه «چیزهایی مثل همیشه نبود» را برعهده داشته است. این اثر حضور در جشنواره‌های فیلم کوتاه تهران، جشنواره ۲۵ و جشنواره جیپور هند را در کارنامه خود دارد.

النا زنگنه و سهیل میرزا بازیگران فیلم کوتاه «ردخور» هستند.

عوامل فیلم کوتاه «ردخور» عبارت‌اند از:

نویسنده و کارگردان: آرمان بابکی، تهیه‌کننده: تولای ترکن، بازیگران: النا زنگنه و سهیل میرزا، مجری طرح: تورکن فیلم، مدیر فیلمبرداری: آرمان بابکی، دستیار اول فیلمبردار: ماهک حداد، صدابردار: میلاد ملکی، تدوین و اصلاح رنگ: مبین نامور، طراحی و ترکیب صدا: آرش بابکی، طراح چهره‌پردازی: پگاه قاسمی، طراح صحنه: آزاده خلج، طراح لباس: شیما هاشمی، دستیار کارگردان: یکتا قمری، برنامه‌ریز: پانیذ شیبت‌زاده، منشی صحنه: عسل شاهین، عکاس: علیرضا اسدی، طراحی پوستر: بابک موحد، مشاور رسانه و روابط عمومی: زهره کردلو، پخش بین‌الملل: شرکت‌های فیلم کوتاه نیوز و تورکن فیلم.

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