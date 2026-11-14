ترکیب بازیگران فیلم «پاکوتا» معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی، ترکیب بازیگران فیلم سینمایی «پاکوتا» که فیلم‌برداری آن در فومن آغاز شده است، معرفی شدند.

در این فیلم سینمایی، بیتا بادران، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، علیرضا استادی، سیاوش چراغی‌پور، سیروس همتی، علی کاظمی، نیایش اسماعیلی، یوسف طاهریان، عرفانه سرای‌سرور، حسین میرزاییان، آرزو مرادی و مهدی ربیعی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین مجتبی شفیعی در نقشی متفاوت و سیدجواد هاشمی نیز در این فیلم حضور دارند.

نفس جافری، آیهان نیکپور، آرتین کاشانی و آوا ارژنگی نیز بازیگران کودک فیلم سینمایی «پاکوتا» هستند.

«پاکوتا» با مشارکت مجموعه آب و فاضلاب (آبفا) و با محوریت حفاظت از منابع آبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب ساخته می‌شود. این فیلم که به‌عنوان پرهزینه‌ترین فیلم کودک سینمای ایران معرفی شده است، داستان کره‌الاغی به همین نام را روایت می‌کند که برای آزادسازی رودخانه‌ای که به تصرف گوریل‌های زورگو درآمده، سفری دشوار را آغاز می‌کند. تلاش پاکوتا برای نجات سرزمینش و بازگرداندن آب به شهر، محور اصلی روایت این اثر سینمایی است.

سیدجواد هاشمی نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم است و محمود محمدطائمه به‌عنوان مجری طرح در این پروژه حضور دارد.

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