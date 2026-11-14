به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده گفت: دوره آموزشی تخصصی «مهارت‌های فردی و ارتباطی» و «دانش تخصصی گردشگری» به همت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هلال فردوس و با همکاری و میزبانی مجموعه آبگرم معدنی فردوس، ویژه مدیران، کارکنان و فعالان حوزه گردشگری و با حضور استادان اخلاقی پور و فرقانی مدرسان گردشگری کشوری روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با تأکید بر نقش کلیدی آموزش در توسعه صنعت گردشگری شهرستان افزود: ارتقای مهارت‌های ارتباطی و دانش تخصصی شاغلیان این حوزه، گامی مهم در راستای بهبود کیفیت میزبانی و رضایت‌مندی مسافران و گردشگرانی است که شهرستان فردوس را به عنوان مقصد سفر خود برمی‌گزینند.

او با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش در این صنعت تصریح کرد: آموزش صحیح و تخصصی، نقش بسیار مؤثری در جلب رضایت گردشگران فعلی و همچنین جذب گردشگران جدید به شهرستان دارد؛ چرا که برخورد حرفه‌ای و ارائه خدمات استاندارد، بهترین سفیر معرفی ظرفیت‌های گردشگری فردوس است.

شبنم‌زاده با تقدیر ویژه از نقش مؤثر و ارزشمند مشاور فرماندار و مدیرعامل شرکت تفریحی آبدرمانی هلال فردوس ایرانیان در عرصه برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های علمی گردشگری شهرستان، از تلاش‌های مدیریت و دست‌اندرکاران این مجموعه و همچنین دفتر خدمات مسافرتی هلال قدردانی کرد.

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