مزارع گلستان، مقصد تبادل تجربه گردشگری کشاورزی/ بازدید هیئت گردشگری مازندران از الگوهای موفق استان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی معاون گردشگری مازندران روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به همراه کارشناسان مرتبط و با حضور یاسر قندهاری معاون گردشگری گلستان، از مزارع گردشگری استان بازدید کرد.

این برنامه با هدف آشنایی میدانی با ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی گلستان، استفاده از تجربه‌های موفق استان در ایجاد و بهره‌برداری از مزارع گردشگری و گسترش تعاملات تخصصی میان دو استان برگزار شد.

مزرعه گردشگری توسکا به مدیریت زمانی در شهرستان گرگان، مزارع گردشگری «راشین» و «زیتون» در گنبدکاووس، مزرعه گردشگری «فرش فارم» در مینودشت و مزرعه گردشگری «ارمغان طبیعت» در کردکوی، مقاصد این بازدید بودند.

حضور در این مجموعه‌ها فرصتی برای آشنایی با الگوهای پیوند فعالیت‌های کشاورزی و خدمات گردشگری در نقاط مختلف گلستان فراهم کرد.

گلستان از استان‌های پیشرو در گردشگری کشاورزی است؛ نخستین پروانه بهره‌برداری گردشگری کشاورزی کشور در مهرماه سال ۱۳۹۹ در این استان صادر شد و میزبانی از نخستین همایش فعالان این حوزه نیز به شکل‌گیری جایگاه گلستان به‌عنوان پایلوت گردشگری کشاورزی کشور کمک کرد.

یاسر قندهاری معاون گردشگری گلستان نیز پیش‌تر گردشگری کشاورزی را فرصتی برای توسعه روستاها، رونق کشاورزی و فراهم‌کردن تجربه‌های تفریحی و آموزشی برای گردشگران دانسته است. به‌گفته او، تنوع اقلیم و محصولات کشاورزی گلستان می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، به‌ویژه در روستاها را فراهم کند.

بازدید هیئت گردشگری مازندران از این مجموعه‌ها، با تکیه بر همین تجربه‌ها انجام شد تا آشنایی مستقیم با مزارع گردشگری فعال، به تبادل دانش و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو استان در توسعه گردشگری کشاورزی کمک کند.

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