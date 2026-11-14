به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی وضعیت آثار تاریخی شهرستان کوثر، گفت: تشکیل و فعالیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان‌ها از اصلی‌ترین مطالبات ما در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به دغدغه مسئولان شهرستان کوثر برای حفاظت از آثار تاریخی، افزود: حفاظت از آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی استان با توجه به تعدد و گستردگی آنها در سطح استان، یک امر دشوار است که بدون همکاری دستگاه‌های مرتبط و مردم ممکن نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه فعالیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی در شهرها و روستاها می‌تواند عاملی مهم در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی باشد، تاکید کرد: تقویت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و افزایش نیروی این یگان از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش تسلط بر میراث‌فرهنگی استان و حفاظت از آنها پیگیری می‌شود.

جباری ادامه داد: شهرستان کوثر همانند بسیاری از مناطق استان آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمندی دارد و ما همه تلاش خود را در همکاری با همه دستگاه‌ها و نیروهای انتظامی و نظامی برای حفاظت و صیانت از آثار موجود در شهرستان انجام می‌دهیم.

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