۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴

شهرستان شیروان، سفر به قلب تاریخ و تماشای شکوه طبیعت

ایمان بدری
شهرستان شیروان، سفر به قلب تاریخ و تماشای شکوه طبیعت

شهرستان شیروان تنها یک نقطه بر روی نقشه نیست بلکه روایتگر قصه‌های باستانی است که در میان کوه‌های بلند کپه‌داغ و در امتداد رودخانه اترک حک شده است. این شهرستان با ترکیبی بی‌نظیر از تاریخ و طبیعت، میزبان میراثی است که از هزاران سال پیش تا به امروز، شکوه خود را حفظ کرده است. از تپه‌های باستانی که نشان از سکونت انسان‌ها در دوران پیش‌ازتاریخ دارند تا بقایای قلعه‌های باشکوه دوران اشکانی و ساسانی، هر گوشه از شیروان داستانی برای گفتن دارد. محوطه‌هایی مانند «ارگ نادری» و «تپه دوین»، گواهی بر تداوم حیات و نقش استراتژیک این منطقه در مسیرهای تجاری باستان هستند.

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کد خبر 1405082301735
نوشین سبحانی
دبیر مهدی نورعلی

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