آمادگی استان همدان برای برگزاری آزمون جامع گردشگری ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار شنبه ۲۳ آبان، اظهار کرد: با توجه به واگذاری فرآیند برگزاری آزمون جامع گردشگری به استان‌ها، استان همدان ضمن انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این آزمون، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان شرکت‌کننده را پایان رساند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در این دوره از آزمون جامع گردشگری، ۹۲ نفر از متقاضیان برای شرکت در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که شامل ۳۴ نفر متقاضی شرکت در آزمون مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند «ب»، ۵۴ نفر برای آزمون راهنمای گردشگری، ۳ نفر در آزمون ارزیاب تاسیسات گردشگری و یک نفر در آزمون مدیر عمومی تاسیسات گردشگری شرکت خواهند کرد.

او ادامه داد: آزمون جامع گردشگری ۲۹ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، این آزمون به‌طور معمول دو نوبت در سال برگزار می‌شود که امسال با توجه به شرایط موجود، نوبت آزمون در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

خاکسار در پایان گفت: برگزاری این آزمون با هدف ارزیابی دانش و توانمندی حرفه‌ای فعالان حوزه گردشگری و فراهم کردن زمینه توسعه تخصصی نیروی انسانی این بخش انجام می‌شود.

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