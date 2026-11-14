حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: ارتباط میان اقتصاد و میراث‌فرهنگی یکی از موضوعات مهم و چندبعدی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای جوامع معاصر است. برخلاف دیدگاه‌هایی که این دو حوزه را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهند، میراث‌فرهنگی و اقتصاد می‌توانند در ارتباطی دوسویه و هم‌افزا، زمینه‌ساز توسعه پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع باشند.

ارتباط میان اقتصاد و میراث‌فرهنگی یکی از موضوعات مهم و چندبعدی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای جوامع معاصر است. برخلاف دیدگاه‌هایی که این دو حوزه را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهند، میراث‌فرهنگی و اقتصاد می‌توانند در ارتباطی دوسویه و هم‌افزا، زمینه‌ساز توسعه پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع باشند. در این چارچوب، میراث‌فرهنگی صرفاً مجموعه‌ای از یادگارهای تاریخی و ارزش‌های به‌جامانده از گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی است که در صورت حفاظت اصولی، مدیریت هوشمندانه و بهره‌برداری مسئولانه، ظرفیت قابل‌توجهی برای خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی دارد.

میراث‌فرهنگی؛ سرمایه‌ای فراتر از گذشته

در نگاه سنتی، میراث‌فرهنگی اعم از آثار و بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی، آیین‌ها، سنت‌ها، دانش‌ها و مهارت‌های بومی، عمدتا به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جوامع و موضوعی نیازمند حفاظت و تامین اعتبار تلقی می‌شد. با این حال، رویکردهای جدید توسعه، نگاه به میراث‌فرهنگی را از یک موضوع صرفا حفاظتی به یک ظرفیت موثر در نظام اقتصادی و اجتماعی تغییر داده‌اند. امروزه میراث‌فرهنگی می‌تواند در کنار حفظ هویت و حافظه تاریخی جوامع، به تقویت اقتصاد محلی، توسعه گردشگری، رونق کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

گردشگری فرهنگی؛ پیوند مستقیم اقتصاد و میراث

یکی از ملموس‌ترین عرصه‌های ارتباط میان اقتصاد و میراث‌فرهنگی، گردشگری فرهنگی است. آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی، موزه‌ها، بافت‌های تاریخی و آیین‌های بومی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری به شمار می‌روند و می‌توانند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کنند.

توسعه گردشگری مبتنی بر میراث‌فرهنگی، تنها به افزایش بازدید از آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در سطح محلی و ملی فعال می‌کند. ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه راهنمایی گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، حمل‌ونقل، پذیرایی، خدمات فرهنگی و تولید محصولات محلی از جمله پیامدهای این فرایند است. همچنین افزایش تقاضا برای محصولات صنایع‌دستی و تولیدات بومی می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای کوچک و تقویت اقتصاد جوامع میزبان منجر شود.

از این منظر، حفاظت و معرفی هدفمند آثار تاریخی و فرهنگی، علاوه بر صیانت از ارزش‌های میراثی، می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی پایدار در مناطق مختلف کشور کمک کند.

میراث‌فرهنگی و اقتصاد خلاق؛ نوآوری بر پایه اصالت

میراث‌فرهنگی یکی از منابع ارزشمند الهام‌بخش برای شکل‌گیری و توسعه اقتصاد خلاق است. الگوهای معماری سنتی، نقوش و تزئینات تاریخی، هنرهای بومی، موسیقی محلی، پوشاک سنتی، روایت‌های شفاهی و دانش‌های برخاسته از فرهنگ جوامع می‌توانند زمینه خلق محصولات و خدمات نوآورانه را در حوزه‌هایی مانند طراحی، معماری، هنرهای تجسمی، تولید محتوا، صنایع‌دستی و محصولات فرهنگی فراهم کنند.

در این رویکرد، سنت و نوآوری در برابر یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه دانش و مهارت‌های به‌جامانده از نسل‌های گذشته می‌توانند مبنایی برای تولید ارزش‌های جدید اقتصادی باشند. به‌کارگیری خلاقانه عناصر فرهنگی در طراحی محصولات و خدمات، ضمن حفظ هویت و اصالت، می‌تواند به ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.

در این میان، توجه به حقوق جوامع حامل میراث، رعایت اصالت فرهنگی و جلوگیری از استفاده سطحی و غیرمسئولانه از عناصر هویتی، از الزامات توسعه اقتصاد خلاق مبتنی بر میراث‌فرهنگی است.

میراث‌فرهنگی؛ ابزاری برای توسعه پایدار و تقویت اقتصاد محلی

یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصادی میراث‌فرهنگی، نقش آن در توسعه متوازن مناطق و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جوامع محلی است. بسیاری از آثار تاریخی و عناصر میراث ناملموس در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و نواحی کمتر برخوردار قرار دارند؛ مناطقی که برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

مرمت و احیای بناهای تاریخی، ایجاد کاربری‌های سازگار با ارزش‌های میراثی، توسعه گردشگری مسئولانه و حمایت از مهارت‌ها و تولیدات بومی، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و تقویت کسب‌وکارهای محلی منجر شود. این اقدامات همچنین در صورت برنامه‌ریزی صحیح، زمینه کاهش مهاجرت از مناطق روستایی و حفظ پویایی اجتماعی و فرهنگی جوامع را فراهم می‌کنند.

در این میان، میراث ناملموس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. آیین‌ها، دانش‌های بومی، فنون سنتی، هنرهای اجرایی و شیوه‌های تولید و فرآوری محصولات محلی، علاوه بر ارزش هویتی و فرهنگی، می‌توانند در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مشارکت جامعه محلی نقش‌آفرین باشند. بنابراین، توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث‌فرهنگی باید هم‌زمان به حفاظت از منابع مادی و تداوم حیات میراث ناملموس توجه داشته باشد.

نقش سرمایه‌گذاری و مدیریت در تبدیل میراث‌فرهنگی به ارزش اقتصادی

وجود آثار تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه اقتصادی نیست. تحقق این ظرفیت مستلزم سیاست‌گذاری منسجم، برنامه‌ریزی علمی، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی جوامع محلی است.

سرمایه‌گذاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه صنایع‌دستی، حمایت از کسب‌وکارهای فرهنگی و تقویت بازار محصولات بومی، زمانی اثربخش خواهد بود که بر اساس ضوابط حفاظتی و مطالعات تخصصی انجام شود. در این مسیر، نقش نهادهای متولی میراث‌فرهنگی در تعیین ضوابط، نظارت بر مداخلات، حفاظت از اصالت آثار و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت اساسی دارد.

همچنین مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که منافع اقتصادی حاصل از بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراثی، به شکل عادلانه‌تری در اختیار جوامع میزبان قرار گیرد و زمینه تداوم حفاظت و نگهداری آثار نیز فراهم شود.

چالش‌ها و ضرورت مدیریت تعارض میان حفاظت و بهره‌برداری

با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی میراث‌فرهنگی، بهره‌برداری از این سرمایه با چالش‌هایی نیز همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تجاری‌سازی افراطی و غلبه منافع کوتاه‌مدت اقتصادی بر ضرورت‌های حفاظتی است. چنانچه آثار تاریخی و عناصر فرهنگی صرفا به‌عنوان کالا یا ابزار درآمدزایی مورد توجه قرار گیرند، احتمال آسیب به اصالت تاریخی، ارزش‌های معنوی، کارکردهای اجتماعی و هویت فرهنگی آن‌ها افزایش می‌یابد.

ازاین‌رو، مدیریت میراث فرهنگی نیازمند برقراری تعادل میان دو رویکرد اساسی است:

• حفاظت و صیانت: حفظ اصالت، تمامیت، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده.

• بهره‌برداری مسئولانه: استفاده سنجیده و متناسب از ظرفیت‌های میراثی برای ایجاد ارزش اقتصادی، تأمین بخشی از هزینه‌های حفاظت و ارتقای رفاه جوامع محلی.

در این چارچوب، بهره‌برداری اقتصادی باید در خدمت حفاظت از میراث‌فرهنگی باشد، نه اینکه حفاظت به ابزاری برای توجیه بهره‌برداری‌های اقتصادی تبدیل شود. رعایت ظرفیت پذیرش گردشگری، انتخاب کاربری‌های سازگار برای بناهای تاریخی و احترام به نقش و حقوق جوامع حامل میراث ناملموس، از جمله الزامات این رویکرد است.

حرکت به سوی اقتصاد حافظ میراث‌فرهنگی

میراث‌فرهنگی را نباید صرفا به‌عنوان هزینه‌ای برای دولت‌ها یا مسئولیتی محدود به نهادهای متولی حفاظت در نظر گرفت. این حوزه می‌تواند یکی از دارایی‌های راهبردی کشور در مسیر تحقق توسعه پایدار، تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.

با این حال، موفقیت اقتصادی میراث‌فرهنگی را نمی‌توان تنها با میزان درآمد حاصل از فروش بلیت، جذب گردشگر یا واگذاری بناهای تاریخی به بهره‌برداران سنجید. میزان تاثیرگذاری بر حفاظت پایدار، تداوم انتقال دانش و مهارت‌های بومی، مشارکت جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود کیفیت زندگی نیز باید در ارزیابی عملکرد اقتصادی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، اقتصاد و میراث‌فرهنگی در یک رابطه دوسویه و مکمل قرار دارند؛ اقتصاد با تامین منابع و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به حفاظت و احیای میراث‌فرهنگی کمک کند و میراث‌فرهنگی نیز با فراهم‌کردن ظرفیت‌های هویتی، اجتماعی و اقتصادی به پایداری و غنای فعالیت‌های اقتصادی معنا می‌بخشد. دستیابی به این هدف مستلزم عبور از نگاه صرفا درآمدمحور و حرکت به سوی الگویی از توسعه است که در آن، حفاظت از میراث‌فرهنگی نه مانعی برای توسعه اقتصادی بلکه یکی از پایه‌های اساسی آن به شمار می‌رود.

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