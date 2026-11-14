نخستین جلسه کمیته اقتصاد فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه کمیته اقتصاد فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان امروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیته در محل اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این نشست گفت: این کمیته متناظر با کمیته ملی فعالیت می‌کند و با توجه به مسئولیت وزارت میراث‌فرهنگی در سطح ملی، ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌ها نیز دبیرخانه آن را در سطح استانی بر عهده دارند.

جلیل جباری افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای درآمدزایی و تولید ثروت از ظرفیت‌های فرهنگی، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار جامعه فراهم کند.

او با اشاره به ماموریت‌های این وزارتخانه در حوزه صیانت از مواریث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی تصریح کرد: هر یک از این حوزه‌ها ظرفیت‌های ارزشمندی برای خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی دارند که باید با برنامه‌ریزی هدفمند مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

جباری تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی استان را در این زمینه ضروری دانست و گفت: تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی درآمدزا با مشارکت دستگاه‌های متولی، نیازمند هماهنگی، نگاه مشترک و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل همچنین با تاکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: باید زمینه حضور و مشارکت خیرین فرهنگی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه فراهم شود تا از ظرفیت‌های مردمی نیز برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی بهره گرفته شود.

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