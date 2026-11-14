به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری شنبه ۲۳ آبان با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از بناها و آثار تاریخی یک وظیفه عمومی و نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است، افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات این فرصت را در اختیار مودیان قرار می‌دهد تا با انتخاب پروژه‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی استان، در تامین منابع مالی طرح‌های حفاظتی، مرمتی و احیای بناهای تاریخی سهیم شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری، ادامه داد: این طرح می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای تامین منابع مالی پروژه‌های میراث‌فرهنگی ایجاد کند و با تقویت پشتوانه اعتباری طرح‌های مرمتی، زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر و هدفمندتر برای حفاظت از آثار تاریخی را فراهم آورد.

او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بناها و آثار تاریخی برای حفظ اصالت و جلوگیری از فرسودگی به اقدامات مستمر حفاظتی و مرمتی نیاز دارند، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکتی و هدایت بخشی از منابع مالی به سمت پروژه‌های مشخص، می‌تواند علاوه بر کمک به حفظ این سرمایه‌های ارزشمند، زمینه حضور موثرتر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در حوزه مسئولیت اجتماعی و حفاظت از میراث‌فرهنگی فراهم کند.

اکبری اضافه کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، منابع مالیاتی از یک مفهوم کلی در نظام درآمدی دولت فاصله می‌گیرند و در قالب پروژه‌هایی مشخص و قابل مشاهده نمود پیدا می‌کنند، از این رو، نشان‌دار کردن مالیات در حوزه میراث‌فرهنگی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تامین منابع مورد نیاز صیانت از میراث تاریخی همدان باشد و امکان مشاهده آثار مشارکت مالیاتی در پروژه‌های عمرانی و فرهنگی را برای مودیان فراهم کند.

او با اشاره به پیوند حفاظت از میراث تاریخی با توسعه گردشگری، گفت: مرمت و احیای بناهای تاریخی صرفا اقدامی برای نگهداری از کالبدهای تاریخی نیست، بلکه زمینه‌ای برای حفظ هویت فرهنگی، تقویت جاذبه‌های گردشگری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان با تاکید بر اینکه اجرای این طرح الگویی موثر و فرصتی مغتنم برای پیوند اقتصاد و فرهنگ است، خاطرنشان کرد: مشارکت مودیان مالیاتی در حفاظت از آثار تاریخی، سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی نسل‌های امروز و آینده است و می‌تواند گامی مهم در صیانت از پیشینه تمدنی و تاریخ کهن همدان باشد.

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