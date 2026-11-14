به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در ادامه برخورد قاطع و بدون اغماض نیروهای انتظامی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه میراث‌فرهنگی، شب گذشته ۲دستگاه فلزیاب از یک منزل مسکونی در روستای آب‌انار شهرستان آبدانان کشف و ضبط شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این عملیات با اخذ حکم قضایی و اقدام مأموران پاسگاه انتظامی هلیوه، با همکاری نیروهای یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان آبدانان انجام و طی ورود قانونی به منزل موردنظر، دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

شریفی ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، اظهار کرد: نیروهای انتظامی همواره با روحیه‌ای مسئولانه، دلسوزانه و مقتدرانه در میدان حفاظت از امنیت و سرمایه‌های ملی حضور دارند و تلاش‌های شبانه‌روزی، تعهد و قاطعیت این عزیزان شایسته بالاترین تقدیر و سپاس است.

او افزود: برخورد قاطع، قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماض با حفاران غیرمجاز و سودجویان میراث تاریخی، ضرورتی انکارناپذیر است و مجموعه میراث‌فرهنگی با حمایت و همراهی نیروهای خدوم انتظامی، در مسیر صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی با جدیت ایستاده است.

شریفی با اشاره به اقدامات مؤثر نیروهای انتظامی شهرستان آبدانان تصریح کرد: از فرمانده انتظامی شهرستان، کارکنان زحمتکش و پرتلاش پاسگاه انتظامی هلیوه و نیروهای یگان امداد که با مسئولیت‌پذیری، هوشیاری و قاطعیت در این عملیات حضور داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این عزیزان با وجود مسئولیت‌ها و مأموریت‌های متعدد، همواره در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی بوده‌اند و همراهی و حمایت آنان مایه دلگرمی ماست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با اقدامات غیرقانونی، به هویت و شناسنامه تاریخی این سرزمین آسیب وارد کنند و برخورد با این‌گونه تخلفات با همکاری دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی با جدیت ادامه خواهد داشت.

او در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با اقدامات غیرقانونی، به هویت و شناسنامه تاریخی این سرزمین آسیب وارد کنند و برخورد با این‌گونه تخلفات با همکاری دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی با جدیت ادامه خواهد داشت.

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