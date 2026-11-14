به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آستانه برگزاری سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، محمد باوی‌زاده با حکم رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، به‌عنوان مدیر بخش میهمانان خارجی این رویداد هنری منصوب شد.

این انتصاب با توجه به سوابق، تجربیات و فعالیت‌های فرهنگی و بین‌المللی باوی‌زاده صورت گرفته است.

با توجه به جایگاه بین‌المللی جشنواره و اهمیت حضور هنرمندان و میهمانان خارجی، مسئولیت هماهنگی، تعاملات بین‌المللی و زمینه‌سازی برای حضور هیئت‌ها و هنرمندان کشورهای مختلف در این رویداد از جمله مأموریت‌های این بخش خواهد بود.

سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات هنری، تبادل تجربیات فرهنگی و تقویت دیپلماسی هنری میان هنرمندان ایران و سایر کشورها فراهم خواهد کرد.

در این میان، حضور یک فعال فرهنگی و هنری از خوزستان در مسئولیت بین‌المللی این رویداد ملی، فرصتی برای بازتاب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این استان در عرصه ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

بی‌تردید، حضور و مشارکت هنرمندان بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ارتباطات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های هنر معاصر ایران در عرصه جهانی باشد.؛ چراکه هنر، زبان مشترک ملت‌ها و پلی برای دوستی و گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست.

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