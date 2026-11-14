به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید رامین اسبقی امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره باقلوای گوگان بیان کرد: باقلوای سنتی گوگان از جمله داشته‌های ارزشمند میراث خوراک آذربایجان شرقی است که ریشه در ذائقه، سنت‌های خانوادگی و مهارت نسل‌های مختلف این شهر دارد. این محصول با پیشینه‌ای بیش از یک قرن، بخشی از هویت فرهنگی گوگان را شکل داده و نام این شهر را با یکی از شناخته‌شده‌ترین شیرینی‌های سنتی منطقه پیوند زده است.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبریز ادامه داد: باقلوای سنتی گوگان در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۸۸ در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسیده است که با ثبت باقلوای گوگان جایگاه فرهنگی و اصالت این محصول را به رسمیت شناخته شده و ضرورت توجه به تداوم شیوه‌های سنتی تولید، پاسداشت مهارت شیرینی‌پزان و انتقال این دانش بومی به نسل‌های آینده را برجسته می‌کند.



او با تأکید بر اهمیت برگزاری جشنواره‌های موضوعی در معرفی ظرفیت‌های میراثی مناطق اظهار کرد: هر محصول بومی می‌تواند دریچه‌ای برای شناخت فرهنگ و تاریخ یک منطقه باشد. باقلوای گوگان نیز از این ظرفیت برخوردار است که مخاطبان را با بخشی از سنت‌های زندگی مردم، هنر تهیه شیرینی‌های محلی و فرهنگ مهمان‌نوازی این شهر آشنا کند. برگزاری چنین رویدادهایی زمینه حضور گردشگران و علاقه‌مندان به میراث خوراک را فراهم می‌آورد و فرصت مناسبی برای معرفی دیگر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری منطقه ایجاد می‌کند.



اسبقی افزود: جشنواره باقلوای گوگان در پنجمین دوره خود، در امتداد تلاش‌های صورت‌گرفته برای تثبیت جایگاه این محصول در تقویم رویدادهای گردشگری کشور برگزار می‌شود. استمرار این رویداد می‌تواند به شناخته‌شدن بیشتر باقلوای گوگان در بازارهای داخلی، تقویت فعالیت تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه محصولات بومی کمک کند.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تبریز با اشاره به پیوند میان میراث ناملموس و اقتصاد گردشگری تصریح کرد: مهارت‌های سنتی تولید محصولات غذایی، بخشی از سرمایه فرهنگی هر منطقه به شمار می‌روند و حفظ پویایی آن‌ها به استمرار فعالیت استادکاران، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصولات وابسته است. جشنواره‌های میراث خوراک با گردهم‌آوردن تولیدکنندگان، فعالان گردشگری و مخاطبان، امکان معرفی مستقیم این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کنند و می‌توانند به رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت گردشگری فرهنگی منجر شوند.



اسبقی خاطرنشان کرد: هم‌زمانی این جشنواره با روز جهانی باقلوا، فرصت ارزشمندی برای معرفی گسترده‌تر محصولی است که اصالت آن از فرهنگ و سنت‌های بومی گوگان سرچشمه می‌گیرد. چنین مناسبت‌هایی امکان طرح ظرفیت‌های محلی در مقیاسی فراتر از محدوده جغرافیایی یک شهر را فراهم می‌کنند و زمینه آشنایی مخاطبان بیشتری با تنوع میراث خوراک ایران را به وجود می‌آورند.



او در پایان از برگزاری پنجمین جشنواره باقلوای گوگان از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: این جشنواره در شهر گوگان، خیابان فردوسی، خیابان آزادگان، جنب هفته‌بازار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از آن بازدید کنند

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