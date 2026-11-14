آغاز عملیات بازسازی و ساماندهی مخزن اشیاء گنبد سلطانیه؛ گامی بلند در راستای حفاظت از میراث جهانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی، روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: عملیات بازسازی و تجهیز مجدد مخزن اشیاء گنبد سلطانیه با هدف ارتقای ظرفیت‌های حفاظتی و علمی، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، با اشاره به اهمیت حساسیت‌های موجود در نگهداری اشیای باستانی، افزود: مخزن اشیاء گنبد سلطانیه به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های عملیاتی ما، نیازمند نوسازی در زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات کنترل محیطی (مانند کنترل دما و رطوبت) است. بازسازی این بخش تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از استراتژی بزرگتر ما برای پاسخگویی به استانداردهای بین‌المللی یونسکو است.

او در ادامه تصریح کرد: اشیاء به‌دست‌آمده از کاوش‌ها و بررسی‌های انجام شده در محدوده سلطانیه، نیازمند محیطی کاملاً کنترل‌شده هستند تا از هرگونه فرسایش یا آسیب ناشی از عوامل محیطی جلوگیری شود. بازسازی این مخزن، امکان مدیریت بهتر و دقیق‌تر این گنجینه‌های تاریخی را فراهم خواهد کرد.

غلامی گفت: با بازسازی این بخش، ما نه تنها فضای نگهداری را بهبود می‌بخشیم، بلکه زیرساختی برای انجام مطالعات دقیق‌تر و در دسترس‌تر قرار دادن داده‌های باستان‌شناختی برای پژوهشگران فراهم خواهیم کرد. این اقدام، گامی مهم در جهت شفافیت و افزایش سطح علمی در مدیریت میراث جهانی سلطانیه است.

او در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل خواهد شد و انتظار می‌رود پس از اتمام عملیات، مخزن جدید با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، آماده میزبانی از اشیاء ارزشمند منطقه باشد.

غلامی همچنین تأکید کرد: این فعالیت‌ها بخشی از برنامه جامع مدیریت سایت گنبد سلطانیه برای حفظ جایگاه جهانی این اثر در فهرست یونسکو است.

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