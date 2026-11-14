کشف یک دستگاه فلزیاب از حفاران غیرمجاز تاریخی در آبدانان ایلام

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی سراب‌باغ در جریان برپایی ایست‌وبازرسی در ساعات نیمه‌شب گذشته، موفق به کشف یک دستگاه فلزیاب از سه نفر شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به عملکرد مطلوب نیروی انتظامی شهرستان آبدانان افزود: نیروی انتظامی آبدانان از مجموعه‌های فعال و پیشرو در سطح استان ایلام در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی است و گزارش کشفیات مستمر این شهرستان در طول ماه، اعم از دستگاه‌های فلزیاب و اشیای تاریخی و فرهنگی، بیانگر هوشیاری و جدیت نیروهای انتظامی در مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز است.

شریفی تصریح کرد: استمرار اقدامات کنترلی، ایست‌وبازرسی‌های هدفمند و حضور مؤثر مأموران انتظامی در مسیرهای مواصلاتی، نقش مهمی در شناسایی افراد متخلف و جلوگیری از تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی دارد.

او با اشاره به عملکرد پاسگاه سراب‌باغ تصریح کرد: این پاسگاه یکی از مجموعه‌های فعال و موفق در حوزه کشفیات مرتبط با میراث‌فرهنگی است و لازم می‌دانم از فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان و به‌ویژه کارکنان پرتلاش پاسگاه سراب‌باغ به دلیل اقدامات مؤثر و مسئولانه در این حوزه قدردانی کنم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان بر ضرورت تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی برای صیانت از آثار تاریخی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

انتهای پیام/