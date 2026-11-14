سلیم محمدی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری در غرب هرمزگان اظهار کرد: این محدوده از استان با برخورداری از سواحل طبیعی، جاذبه‌های تاریخی، روستاهای ارزشمند، معماری بومی و فرهنگ غنی دریانوردی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از محورهای مهم گردشگری ساحلی و روستایی کشور را دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: شهرستان‌های پارسیان، بندرلنگه، بستک و بندرخمیر هرکدام متناسب با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی خود، ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند و برنامه‌ریزی برای توسعه این مناطق باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر افزایش جذب گردشگر، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی را نیز فراهم کند.

توسعه زیرساخت‌های ساحلی؛ از پارسیان تا بندرمقام

او با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری سواحل غرب استان بیان کرد: در شهرستان پارسیان، پروژه‌های مختلفی با هدف ارتقای امکانات گردشگری ساحلی به اجرا درآمده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل فاز دوم پروژه زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج‌فارس پارسیان و اجرای فاز سوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ساحل دستیر اشاره کرد.

محمدی افزود: در راستای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری ساحلی، اقداماتی از جمله اجرای دیوار حفاظتی در مسیر دسترسی به ساحل دستیر، ساماندهی مسیرهای تردد و افزایش ایمنی گردشگران انجام شده است. همچنین احداث سرویس بهداشتی و حمام، سکوی نشیمن و آلاچیق در ساحل تبن و اجرای سرویس بهداشتی و مسیر روشنایی در ساحل مکسر اجرا شده است.

معاون گردشگری هرمزگان اظهار کرد: در شهرستان بندرلنگه نیز توسعه گردشگری ساحلی و طبیعت‌گردی مورد توجه قرار دارد. تصویب طرح مطالعات جامع توسعه گردشگری ساحل مکسر در بندرمقام، از اقدامات مهم در این زمینه است که با هدف برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، حفاظت از ارزش‌های طبیعی و زمین‌شناختی و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذار دنبال می‌شود.

توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی؛ گامی برای افزایش ماندگاری گردشگران

او با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت‌های اقامتی در غرب استان گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های ساحلی، افزایش امکانات اقامت و پذیرایی از الزامات اصلی رونق گردشگری است و در همین راستا، بهره‌برداری از چند اقامتگاه بوم‌گردی در غرب استان در سال جاری انجام شده است.

محمدی افزود: در شهرستان پارسیان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق کوشکنار، شهر پارسیان و روستای مغدان به بهره‌برداری رسیده‌اند. همچنین در شهرستان بندرخمیر، یک اقامتگاه بوم‌گردی افتتاح شده است که به تقویت ظرفیت میزبانی از گردشگران و توسعه خدمات اقامتی در این منطقه کمک می‌کند.

معاون گردشگری هرمزگان تصریح کرد: توسعه این تأسیسات با بهره‌گیری از معماری سنتی، غذاهای محلی، صنایع‌دستی و آیین‌های منطقه‌ای، علاوه بر ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران، زمینه فعالیت کسب‌وکارهای محلی، عرضه محصولات بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه برای جوانان و بانوان را فراهم می‌کند.

شناسایی ظرفیت روستاها و توسعه سرمایه‌گذاری در بستک

او با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات میدانی اظهار کرد: در سال جاری، بررسی ظرفیت‌های گردشگری شش روستای استان در دستور کار قرار گرفت که در غرب هرمزگان، روستاهای بندرمقام و لاوان از شهرستان بندرلنگه، بهده از شهرستان پارسیان و کهتوئیه از شهرستان بستک در این برنامه قرار داشتند.

محمدی افزود: این بررسی‌ها با هدف شناسایی قابلیت‌های گردشگری، ارزیابی نیازهای زیرساختی و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری روستایی انجام شده است. همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری روستای بهده با رویکرد تقویت ظرفیت‌های این روستا و پیگیری مسیر ثبت جهانی آن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون گردشگری هرمزگان همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان بستک اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری این شهرستان با محوریت ظرفیت‌های میراث تاریخی و آب‌گرم‌های طبیعی دنبال شده و در همین راستا، عملیات اجرایی احداث مجتمع تفریحی اقامتی در روستای فتویه نیز آغاز شده است.

تکمیل زنجیره خدمات گردشگری با مشارکت بخش خصوصی

او با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و خدماتی اظهار کرد: توسعه گردشگری غرب هرمزگان تنها با معرفی جاذبه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید مسیرهای دسترسی، امکانات بهداشتی و رفاهی، خدمات پذیرایی، فضاهای تفریحی و امکانات اقامت نیز متناسب با میزان استقبال گردشگران توسعه یابد.

محمدی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و فعالان اقتصادی محلی، از مهم‌ترین محورهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق است.

غرب هرمزگان؛ در مسیر تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری ساحلی و روستایی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که از پارسیان تا بندرخمیر، زنجیره‌ای پیوسته از مقاصد گردشگری ساحلی، روستایی و بوم‌گردی شکل بگیرد؛ زنجیره‌ای که در آن توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از طبیعت، معرفی میراث فرهنگی و مشارکت جوامع محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

محمدی تأکید کرد: با تداوم اجرای پروژه‌های زیرساختی، افزایش ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، حمایت از سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری می‌توان زمینه حضور بیشتر گردشگران، افزایش مدت ماندگاری مسافران و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کرد و غرب هرمزگان را به یکی از محورهای اثرگذار اقتصاد گردشگری جنوب کشور تبدیل ساخت.

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