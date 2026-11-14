مریم خدابنده، کارشناس روابط عمومی در یادداشتی نوشت: گاهی تاریخ فرهنگ و هنر ایران را نه با نام بناها و آثار تاریخی، بلکه با نام انسان‌هایی می‌توان شناخت که جسارت عبور از مرزهای شناخته‌شده را داشته‌اند؛ انسان‌هایی که در زمانه خود متفاوت اندیشیده‌اند و با نگاه تازه‌شان، مسیر حرکت یک جریان فرهنگی را تغییر داده‌اند. نیما یوشیج از جمله همین چهره‌های اثرگذار است؛ شاعری که با نوآوری در ساختار و زبان شعر فارسی، افق تازه‌ای پیش روی ادبیات ایران گشود و نام خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار کرد.

۲۱ آبان، سالروز تولد علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، فرصتی است برای بازخوانی اندیشه و میراث مردی که شعر فارسی را از چارچوب‌های رایج زمان خود فراتر برد. او تنها بنیان‌گذار شعر نو فارسی نبود، بلکه نمادی از جسارت، خلاقیت و باور به ضرورت تحول در عرصه فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

آنچه در زندگی و آثار نیما بیش از هر چیز توجه مرا جلب می‌کند، شجاعت او در انتخاب مسیری متفاوت است. او در روزگاری که قالب‌های سنتی شعر فارسی جایگاهی تثبیت‌شده داشتند، به این باور رسید که ادبیات نیز مانند سایر جلوه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی، برای زنده ماندن به تحول و بازآفرینی نیاز دارد. این نگاه، اگرچه در آغاز با مخالفت‌ها و قضاوت‌های بسیاری همراه شد، اما در نهایت توانست جریان تازه‌ای در شعر معاصر ایران شکل دهد.

نیما به ما نشان داد که نوآوری الزاماً به معنای گسستن از گذشته نیست؛ گاهی شناخت عمیق سنت‌ها و ریشه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز خلق اندیشه‌ها و آثار تازه می‌شود. او با شناخت میراث ادبی فارسی، توانست زبان و ساختاری نو را تجربه کند و میان اصالت و تحول پیوندی ماندگار برقرار سازد.

این موضوع از منظر میراث فرهنگی نیز قابل تأمل است. میراث، صرفاً مجموعه‌ای از آثار تاریخی، بناها، اشیا و سنت‌های به‌جامانده از گذشتگان نیست؛ میراث، اندیشه‌ها، خلاقیت‌ها و تجربه‌های انسانی نیز هست که در گذر زمان به بخشی از هویت یک جامعه تبدیل می‌شوند. ادبیات و شعر، از مهم‌ترین جلوه‌های این میراث ناملموس‌اند؛ گنجینه‌هایی که با زبان، احساس و حافظه جمعی مردم پیوند خورده‌اند.

از همین منظر، نیما یوشیج را می‌توان یکی از چهره‌های مهم بازآفرینی میراث ادبی ایران دانست. او گذشته را شناخت، اما در آن متوقف نماند. به ظرفیت‌های زبان فارسی وفادار بود، اما برای پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و عاطفی انسان معاصر، راهی تازه جست‌وجو کرد.

زادگاه نیما، روستای یوش در شهرستان نور مازندران، نیز بخش جدایی‌ناپذیر هویت و جهان شعری اوست. طبیعت کوهستانی، فضای روستایی، فرهنگ بومی و تجربه زیسته او در این سرزمین، در شکل‌گیری نگاه شاعرانه‌اش نقش مهمی داشتند. نیما از محیط زندگی خود الهام گرفت و توانست عناصر طبیعی و فرهنگی زادگاهش را به تصاویری ماندگار در ادبیات ایران تبدیل کند. این پیوند میان هنرمند، زادگاه و هویت بومی، از جنبه‌های ارزشمند زندگی اوست و اهمیت پاسداشت خاستگاه‌های فرهنگی و ادبی را یادآوری می‌کند.

در میان آثار نیما، شعرهایی چون «آی آدم‌ها»، «داروگ»، «ققنوس» و «تو را من چشم در راهم» جایگاهی ویژه دارند. آثاری که در آن‌ها طبیعت، انسان، تنهایی، امید و دغدغه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. شعر نیما صرفاً توصیف جهان بیرونی نیست؛ روایتی از جهان درونی انسان و مواجهه او با زندگی است. شاید همین ویژگی سبب شده است که پس از گذشت سال‌ها، همچنان بتوان با شعرهای او ارتباط برقرار کرد.

شعر «آی آدم‌ها» نمونه‌ای روشن از نگاه انسانی نیماست؛ شعری که مخاطب را به تأمل درباره مسئولیت اجتماعی، همدلی و توجه به رنج دیگران دعوت می‌کند. در «داروگ» نیز انتظار باران، فراتر از یک تصویر طبیعی، به نمادی از امید و چشم‌انتظاری برای تغییر تبدیل می‌شود. این ظرفیت معنایی، شعر او را از محدوده زمان و مکان فراتر برده است.

من در تجربه سال‌های فعالیت در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، همواره به این باور رسیده‌ام که حفظ اصالت زمانی ارزشمندتر می‌شود که با خلاقیت و نگاه رو به آینده همراه باشد. همان‌گونه که در صنایع‌دستی، هنرمند با حفظ ریشه‌ها و شناخت مواد، فنون و شیوه‌های بومی می‌تواند محصولی متناسب با نیازهای امروز خلق کند، در ادبیات نیز نیما با شناخت سنت‌های شعری، زمینه تحول و نوآوری را فراهم آورد.

به باور من، یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی نیما برای فعالان فرهنگی، هنرمندان و نسل جوان، ضرورت جسارت در اندیشیدن و خلق کردن است. فرهنگ زمانی پویا می‌ماند که امکان تجربه، نوآوری و گفت‌وگو میان گذشته و حال در آن فراهم باشد. اگر قرار است میراث فرهنگی به نسل‌های آینده منتقل شود، باید آن را نه به‌عنوان یادگاری متعلق به گذشته، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای زنده و الهام‌بخش برای آینده بشناسیم.

۲۱ آبان، تنها یادآور تولد یک شاعر نیست؛ فرصتی است برای پاسداشت اندیشه‌ای که به شعر فارسی هویتی تازه بخشید و نشان داد تحول فرهنگی از دل شناخت، خلاقیت و شجاعت شکل می‌گیرد.

نیما یوشیج از میان ما رفته است، اما میراث فکری و ادبی او همچنان در جریان زندگی فرهنگی ایران حضور دارد. او به ما آموخت که می‌توان ریشه در گذشته داشت و رو به آینده حرکت کرد؛ می‌توان به اصالت وفادار ماند و در عین حال، افق‌های تازه‌ای گشود.

شاید ماندگارترین پیام نیما همین باشد: فرهنگ را باید شناخت، پاس داشت و هم‌زمان برای بالندگی آن اندیشید؛ چراکه میراث واقعی، آن چیزی نیست که تنها از گذشته به یادگار می‌ماند، بلکه آن چیزی است که بتواند در زندگی امروز معنا پیدا کند و برای فردا الهام‌بخش باشد.

انتهای پیام/