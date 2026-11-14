بازگشت ایمان صفا به تئاتر پس از ۹ سال با نمایش «این درام نیست»

به گزارش میراث‌آریا، نمایش «این درام نیست» به نویسندگی و کارگردانی ایمان صفا، با بازی ایمان صفا و یلدا عباسی و مشاوره پروژه کیومرث مرادی، به‌زودی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

این اثر در قالب کمدی درام طراحی شده و در کنار ایجاد فضایی برای سرگرمی و خنده، نگاهی فراتر از شوخی‌های متداول در آثار کمدی دارد.

بازگشت ایمان صفا به صحنه تئاتر پس از ۹ سال، یکی از ویژگی‌های قابل توجه این اجراست؛ نمایشی که با حضور دو بازیگر و همراهی کیومرث مرادی در جایگاه مشاور پروژه آماده اجرا شده است.

گفتنی است جزئیات مربوط به زمان آغاز پیش‌فروش بلیت، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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