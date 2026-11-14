به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۳ آبان‌ماه اظهار کرد: در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض و ایجاد آسیب به سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان، واقع در منطقه بان‌روشان، بخش صالح‌آباد شهرستان مهران، بلافاصله موضوع در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفت و پس از بازدید میدانی و بررسی‌های کارشناسی، اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت این اثر آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان با شماره ثبت ملی ۷۹۹۷، مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۱، از آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان ایلام است که بخشی از هویت و حافظه تاریخی این سرزمین را در خود جای داده و حفاظت از آن وظیفه‌ای ملی و مسئولیتی مشترک است.

شریفی با اشاره به بازدید اولیه به همراه یگان حفاظت و کارشناسان مرمت بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، لکه‌ها و پوشش‌های سفیدرنگی روی سطح کتیبه مشاهده شد که احتمال می‌رود بخشی از آن ناشی از مواد ملات یا رسوبات سطحی، از جمله خاک سنگ و سیمان سفید، باشد. تشخیص دقیق ماهیت این مواد و میزان آسیب وارده نیز بر اساس بررسی‌های تخصصی کارشناسان حفاظت و مرمت انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با تأکید بر آغاز عملیات اجرایی حفاظت و مرمت این اثر تصریح کرد: با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این کتیبه، عملیات پاک‌سازی اصولی، حفاظت و مرمت آن با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص آغاز شده و تمامی اقدامات بر اساس ضوابط علمی و فنی مرمت آثار تاریخی انجام می‌شود تا از هرگونه آسیب احتمالی به سطح اصلی سنگ و نوشته‌های ارزشمند آن جلوگیری شود.

او ادامه داد: در راستای تسریع در روند مرمت و تأمین منابع مالی مورد نیاز، با رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی رایزنی‌های لازم انجام شده و مکاتبات مربوط به تخصیص اعتبار ضروری و اضطراری برای حفاظت و مرمت این اثر تاریخی صورت گرفته است.

شریفی خاطرنشان کرد: همچنین به‌منظور پیگیری ابعاد موضوع، شناسایی عوامل تعرض و تخریب و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، مکاتبات لازم با مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی و شورای تأمین استان انجام شده و این موضوع از مسیرهای قانونی و اداری با جدیت دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه صیانت از آثار تاریخی صرفاً با اقدامات دستگاه‌های متولی محقق نمی‌شود، گفت: فرهنگ‌سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان تأکید کرد: سنگ نوشته تخت‌خان بخشی از تاریخ و هویت ایلام است و صیانت از آن، امانتی است که باید سالم به نسل‌های آینده سپرده شود.

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