به گزارش خبرنگار میراث آریا آیت‌الله اعرافی در این حکم، با اشاره به تجارب و توانمندی‌های میرفندرسکی در عرصه‌های مرتبط با گردشگری، وی را برای مدت یک سال به این سمت منصوب کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین در این حکم، بر اهمیت تعامل و هماهنگی با نهادهای مرتبط، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری، نوآوری، اخلاق‌مداری، کارگروهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی حوزه‌های علمیه تأکید کرده است.

سید مصطفی میرفندرسکی از فعالان و پژوهشگران حوزه گردشگری است که طی سال‌های گذشته در زمینه پژوهش، آموزش، راهنمایی گردشگران و گردشگری ادیان فعالیت داشته است. وی همچنین در برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک حوزه‌های علمیه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تقویت همکاری‌های تخصصی میان این دو نهاد مشارکت داشته است.

این انتصاب می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات میان حوزه‌های علمیه و نهادهای متولی گردشگری، به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه و تجارب فعالان صنعت گردشگری، به گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ایران، توسعه گردشگری فرهنگی و دینی، آموزش راهنمایان تخصصی و تقویت تعاملات فرهنگی با گردشگران خارجی کمک کند.

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