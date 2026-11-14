۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲

ظرفیت‌های توسعه گردشگری عشایری و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از فرصت‌های مناسب برای افزایش درآمد عشایر قوچان است

ظرفیت‌های توسعه گردشگری عشایری و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از فرصت‌های مناسب برای افزایش درآمد عشایر قوچان است

فرماندار قوچان گفت: ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان، توسعه گردشگری عشایری و ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی از فرصت‌های مناسب برای افزایش درآمد خانوارهای عشایری این شهرستان است.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، رسول فرزادفر امروز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح توانمندسازی زنان عشایر قوچان اظهار کرد: توانمندسازی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، شناسایی ظرفیت‌های بومی، ایده‌پردازی، آموزش و دسترسی به بازار فروش، از الزامات ایجاد اشتغال پایدار است.

هم‌چنین ناهید انتظاریان مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این نشست با تشریح طرح توانمندسازی زنان عشایر، اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت‌های مناطق عشایری، ایجاد اشتغال گروهی، احیای تعاونی‌های غیرفعال و حمایت از کسب‌وکارهای محلی اجرا می‌شود.
او آموزش مهارت، مشاوره، بازاریابی و فراهم‌کردن زمینه فروش محصولات را از محورهای حمایتی این طرح برشمرد و از اجرای مرحله نخست آن در دو روستای این شهرستان خبر داد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082301765
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha