به گزارش خبرنگار میراث آریا، رسول فرزادفر امروز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح توانمندسازی زنان عشایر قوچان اظهار کرد: توانمندسازی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، شناسایی ظرفیت‌های بومی، ایده‌پردازی، آموزش و دسترسی به بازار فروش، از الزامات ایجاد اشتغال پایدار است.

هم‌چنین ناهید انتظاریان مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این نشست با تشریح طرح توانمندسازی زنان عشایر، اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت‌های مناطق عشایری، ایجاد اشتغال گروهی، احیای تعاونی‌های غیرفعال و حمایت از کسب‌وکارهای محلی اجرا می‌شود.

او آموزش مهارت، مشاوره، بازاریابی و فراهم‌کردن زمینه فروش محصولات را از محورهای حمایتی این طرح برشمرد و از اجرای مرحله نخست آن در دو روستای این شهرستان خبر داد.

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