به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای پیگیری مسائل و چالش‌های پیش‌روی توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی، معاون فرماندار شیراز، به همراه رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان امروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ از تعدادی از مناطق و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی شرایط موجود، شناسایی موانع و مشکلات زیرساختی و بررسی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای ظرفیت‌های گردشگری شهرستان برگزار شد. در جریان این برنامه، موضوعاتی همچون بهبود زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی، تقویت بسترهای اقتصادی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی برای رونق گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکپارچه در مدیریت بافت‌های تاریخی اظهار کرد: بافت تاریخی و شهر باستانی شیراز، مجموعه‌ای ارزشمند و به‌هم‌پیوسته از ظرفیت‌های هویتی، فرهنگی و اقتصادی است که حفاظت و احیای آن نیازمند مشارکت مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول، مدیریت شهری، بخش خصوصی و جوامع محلی است.

هاجر عسکری، با اشاره به ماهیت فرابخشی مسائل و چالش‌های گردشگری افزود: بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه با اقدامات منفرد قابل حل نیست و تحقق اهداف توسعه گردشگری، مستلزم تعامل هدفمند میان مدیریت شهرستان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. بازدیدهای مشترک میدانی نیز می‌تواند مسیر شناسایی دقیق مسائل، اتخاذ تصمیم‌های اجرایی و تسریع در پیگیری مطالبات را هموار کند.

علی‌اصغر قبادی معاون فرماندار شیراز نیز با اشاره به برخورداری این شهر از ظرفیت‌های ممتاز در حوزه معماری تاریخی، فرهنگ و هنر، بر ضرورت تبدیل این سرمایه‌های ارزشمند به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و حمایت از هنرمندان بومی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را از الزامات بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها دانست.

در پایان این بازدید، بر ضرورت اولویت‌بندی و پیگیری مسائل احصاشده، تدوین راهکارهای اجرایی و تقویت هماهنگی بین‌بخشی با هدف حفاظت از میراث تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و گردشگری کشور تأکید شد.

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