به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، از برگزاری آزمون جامع فراگیران دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت گردشگری در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این آزمون برای نخستین‌بار در چارچوب اختیارات تفویض‌شده از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان‌ها، به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور و با مسئولیت اجرایی کامل مدیران کل استانی برگزار می‌شود.

او با اشاره به سازوکار اجرایی این آزمون افزود: برگزاری این رویداد ملی در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار، بر اساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی ابلاغ‌شده از سوی دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری انجام می‌شود و مسئولیت اجرای آن در هر استان بر عهده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همان استان است.

تیموری با تاکید بر اهمیت این رویکرد در سامان‌دهی و ارتقای نظام آموزش تخصصی گردشگری کشور اظهار کرد: اجرای این آزمون در چارچوب تفویض اختیار به استان‌ها، زمینه بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند و گامی در جهت تقویت نقش استان‌ها در فرآیندهای اجرایی و ارزیابی آموزش‌های تخصصی گردشگری محسوب می‌شود.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تشریح گروه‌های شغلی مشمول این آزمون گفت: فراگیرانی که طی یک سال گذشته دوره‌های نظری و مهارتی خود را در مؤسسات آموزشی گردشگری دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گذرانده‌اند، در این آزمون جامع شرکت می‌کنند تا میزان تسلط آنان بر دانش، مهارت‌ها و آموخته‌های تخصصی کسب‌شده در طول دوره آموزشی مورد سنجش قرار گیرد.

او ادامه داد: این آزمون طیف متنوعی از مشاغل تخصصی صنعت گردشگری را دربرمی‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمای گردشگران داخلی، راهنمای گردشگران بین‌المللی، راهنمای زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم)، مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، مدیریت فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و ارزیابان طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری اشاره کرد.

تیموری افزود: ارزیابان طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری نیز در سه شاخه تخصصی فنی و ساختمانی، ایمنی و بهداشت، و خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی در این فرآیند ارزیابی حضور دارند، موضوعی که نشان‌دهنده گستره تخصصی آزمون و توجه به ابعاد مختلف استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات در صنعت گردشگری است.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان این دوره از آزمون اعلام کرد: در مجموع ۵ هزار و ۱۱۲ نفر برای شرکت در آزمون جامع آبان‌ماه ثبت‌نام کرده‌اند که استان تهران با هزار و ۱۱۷ نفر، خراسان رضوی با ۵۹۲ نفر، اصفهان با ۴۰۸ نفر و فارس با ۳۹۱ نفر، بیشترین شمار فراگیران ثبت‌نام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

او با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر صنعت گردشگری کشور طی یک سال گذشته و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ‌های تحمیلی و فشارهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این صنعت اظهار کرد: تداوم مسیر آموزش و توسعه مهارت‌های تخصصی در چنین شرایطی، بیانگر درک اهمیت راهبردی سرمایه انسانی در حفظ پایداری و ارتقای تاب‌آوری صنعت گردشگری است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: حضور بیش از پنج هزار فراگیر در آزمون جامع، نشان می‌دهد که فعالان و علاقه‌مندان ورود به عرصه‌های تخصصی گردشگری، حتی در شرایط دشوار و محدودیت‌های حاکم بر این صنعت، ضرورت آموزش، توانمندسازی و بهسازی سرمایه انسانی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مورد توجه قرار داده‌اند.

تیموری خاطرنشان کرد: ارتقای دانش تخصصی، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و استمرار فرآیندهای آموزشی، از الزامات افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری در مواجهه با بحران‌ها و فراهم‌سازی زمینه بازیابی ظرفیت‌های این بخش است. سرمایه‌گذاری بر آموزش نیروی انسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان رقابت‌پذیری، می‌تواند بستر لازم برای آمادگی بیشتر صنعت گردشگری و آغاز قدرتمندتر فعالیت‌ها در دوران پساجنگ را فراهم کند.

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