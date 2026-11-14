به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان گیلان، با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران استانی همراه بود، ضمن معرفی اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان گیلان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی استان در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های ایران‌شناسی تأکید شد.

بنیاد ایران‌شناسی؛ زمینه‌ای برای شناخت و بازخوانی هویت ایرانی در گستره ملی و منطقه‌ای

بنیاد ایران‌شناسی با هدف شناخت، پژوهش و معرفی ابعاد گوناگون هویت ایرانی و مؤلفه‌های تمدنی و فرهنگی کشور، از جمله تاریخ، زبان و ادبیات، میراث فرهنگی، فرهنگ عامه، دانش بومی و... فعالیت می‌کند.

تشکیل هیئت‌های امنای استانی این بنیاد، با هدف تقویت رویکرد منطقه‌ای در مطالعات ایران‌شناسی، پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی استان‌ها با مجموعه ملی بنیاد و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نخبگان و صاحب‌نظران محلی در سیاست‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های علمی و فرهنگی صورت می‌گیرد.

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