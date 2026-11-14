۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان به عنوان عضو حقوقی هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان منصوب شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان به عنوان عضو حقوقی هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان منصوب شد

در نخستین نشست هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان گیلان که با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در محل استانداری گیلان برگزار شد، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، به‌عنوان عضو حقوقی هیئت امنای این بنیاد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان گیلان، با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و  هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران استانی همراه بود، ضمن معرفی اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی استان گیلان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی استان در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های ایران‌شناسی تأکید شد.

بنیاد ایران‌شناسی؛ زمینه‌ای برای شناخت و بازخوانی هویت ایرانی در گستره ملی و منطقه‌ای

بنیاد ایران‌شناسی با هدف شناخت، پژوهش و معرفی ابعاد گوناگون هویت ایرانی و مؤلفه‌های تمدنی و فرهنگی کشور، از جمله تاریخ، زبان و ادبیات، میراث فرهنگی، فرهنگ عامه، دانش بومی و... فعالیت می‌کند.

تشکیل هیئت‌های امنای استانی این بنیاد، با هدف تقویت رویکرد منطقه‌ای در مطالعات ایران‌شناسی، پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی استان‌ها با مجموعه ملی بنیاد و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نخبگان و صاحب‌نظران محلی در سیاست‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های علمی و فرهنگی صورت می‌گیرد.

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کد خبر 1405082301773
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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