به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان، با اشاره به ظرفیت این رویداد برای ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان گفت: حضور هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور در این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای آشنایی با سلیقه و نیاز بازار، توسعه ارتباطات تجاری، بازاریابی و ارتقای کیفیت محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ارتباط مستقیم هنرمندان با مخاطبان می‌تواند به شناخت بهتر نیازهای بازار و بهبود محصولات منجر شود، افزود: باید تلاش کنیم نمایشگاه‌های صنایع‌دستی به سمت تخصصی‌تر شدن حرکت کنند و با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه، چنین رویدادهایی در سطح استان‌ها و کشور توسعه یابد.

او با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی صنایع‌دستی، کامل نبودن زنجیره فعالیت‌ها و محدود ماندن حمایت‌ها به بخش تولید است، در حالی که تولیدکنندگان برای عرضه موفق محصولات خود به بازار، به حمایت در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش نیاز دارند.

ضرغامی با اشاره به تدوین و تصویب سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی بیان کرد: در این سند، تکمیل حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش مورد توجه قرار گرفته و کارگروه‌هایی نیز برای پیگیری و اجرای بخش‌های مختلف آن تشکیل شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: برنامه وزارتخانه این است که حمایت‌ها علاوه بر مرحله تولید، بخش‌هایی مانند بازارسازی، بسته‌بندی، برندسازی، فروش حضوری و عرضه محصولات در بسترهای مجازی و پلتفرمی را نیز دربرگیرد، چراکه بدون تکمیل این زنجیره، تولیدکننده نمی‌تواند به‌درستی به بازار دسترسی پیدا کند.

او با اشاره به ضرورت توسعه حمایت‌های مالی از فعالان صنایع‌دستی گفت: در گذشته بخش عمده تسهیلات به حوزه تولید اختصاص داشت، اما اکنون به دنبال آن هستیم که این حمایت‌ها به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش، از جمله بازاریابی، بسته‌بندی، فعالیت‌های پلتفرمی و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی نیز گسترش یابد.

ضرغامی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان تولیدات هنرمندان و نیازهای بازار تأکید کرد و افزود: گاهی میان محصولات تولیدشده و آنچه بازار و مخاطبان انتظار دارند، فاصله وجود دارد، از این رو، برنامه‌هایی در حوزه طراحی، آموزش و روزآمدسازی محصولات دنبال می‌شود تا صنایع‌دستی ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های فرهنگی و هنری، با سلیقه و نیاز مصرف‌کنندگان نیز هماهنگ باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استانداردسازی، کیفیت‌سنجی و اطمینان‌بخشی به خریداران را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: اصالت و کیفیت محصولات صنایع‌دستی اهمیت ویژه‌ای دارد و در همین راستا، اجرای فرآیندهای استانداردسازی و سطح‌بندی هنرمندان در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بیان کرد: حضور در نمایشگاه‌های خارجی از برنامه‌های مستمر این معاونت است و آخرین حضور کشور در این زمینه در چین انجام شد که هنرمندان و فعالان بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشتند.

ضرغامی تشریح کرد: حضور بین‌المللی هنرمندان، علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و محصولات صنایع‌دستی ایران به بازارهای جهانی، فرصتی برای آشنایی با تحولات، تجربیات و دستاوردهای روز این حوزه در سایر کشورها فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان سمنان، از ضرورت ایجاد فضای دائمی و تخصصی برای فعالیت هنرمندان حمایت کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی یک مجموعه دائمی با کاربری نمایشگاه، فروشگاه و کارگاه صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مناسبی برای طراحی، تولید، عرضه و معرفی آثار هنرمندان فراهم کند.

او همچنین خواستار حمایت بیشتر از هنرمندان، به‌ویژه از طریق خریدهای سازمانی شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اختصاص بخشی از خریدهای خود به محصولات صنایع‌دستی، نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان و رونق بازار این محصولات ایفا کنند.

ضرغامی با اشاره به اهمیت توسعه رویدادهای جانبی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: نمایشگاه نباید صرفاً به نمایش و عرضه محصولات محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌های تخصصی، نشست‌های آموزشی، جلسات گفت‌وگو با هنرمندان و بررسی مسائل و مشکلات فعالان این حوزه نیز در کنار آن برگزار شود تا بخشی از چالش‌های صنایع‌دستی با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران قابل پیگیری و حل‌وفصل باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان بر ضرورت تداوم برگزاری چنین رویدادهایی در سطح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: صنایع‌دستی برای معرفی ظرفیت‌ها و دستیابی به بازارهای گسترده‌تر، بیش از گذشته به دیده‌شدن و ایجاد فرصت‌های ارتباطی نیاز دارد و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

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