راهکارهای رفع ۲طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

به‌گزارش خبرنگار مراث‌آریا، ملک‌محمد قربان‌پور روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه جاری در بیست‌وششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری گفت: در این نشست مشکلات دو طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان بررسی و راهکارهای قانونی رفع این مشکلات ارائه و تصویب شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مسئولان دستگاه‌های دولتی در این استان بایستی به‌صورت خودجوش نسبت به ایجاد هم‌افزایی و بهبود امور سرمایه‌گذاران اقدام کنند.

قربان‌پور به برگزاری نشست‌های بررسی، پایش و رفع موانع موضوع کلان پروژه‌های سفر رییس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری اشاره تصریح ‌کرد: این طرح‌ها بیشتر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی می‌شود.

او یادآور شد: در این نشست موضوعات مربوط به پروانه ساخت، نقشه‌ها و نظارت پروانه ساخت و همچنین ضوابط واگذاری برای بهره‌برداری این پروژه‌های مهم اقتصادی در بخش‌های کشاورزی و گردشگری چهارمحال و بختیاری مطرح شد.

قربان‌پور اضافه کرد: رفع مشکلات مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف چهارمحال و بختیاری با هدف اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های مسوولان استان به‌شمار می‌رود.

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