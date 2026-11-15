توسعه گردشگری در محدوده منابع آبی باید با رعایت ضوابط و مقررات مربوط دنبال شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر صبا روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه جاری در نشست بررسی ظرفیت‌های گردشگری در مجاورت منابع آبی چهارمحال و بختیاری با هدف جذب سرمایه‌گذار گفت: در این نشست شرایط انتخاب مشاور برای شناسایی و بررسی مکان‌های مستعد گردشگری در مجاورت منابع آبی استان و همچنین بسته‌های پیشنهادی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان در زمینه توسعه گردشگری آبی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت منابع آبی و عرصه‌های پیرامونی آن‌ها برای توسعه گردشگری، نیازمند مطالعات کارشناسی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های هدفمند است.

صبا تصریح کرد: در این نشست همچنین موضوع انتخاب مشاور برای بررسی و ارزیابی مکان‌های مستعد گردشگری در مجاورت منابع آبی چهارمحال و بختیاری و همچنین تهیه و تدوین بسته‌های پیشنهادی با هدف معرفی فرصت‌ها و تسهیل زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بررسی شد.

او یادآور شد: در این راستا شناسایی ظرفیت‌های قابل واگذاری برای فعالیت‌های گردشگری، فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای چهارمحال و بختیاری مؤثر باشد.

صبا اضافه کرد: توسعه گردشگری در محدوده منابع آبی باید با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات حفاظت از منابع آب دنبال شود تا علاه‌بر بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های طبیعی چهارمحال و بختیاری، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری فراهم شود.

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