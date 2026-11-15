میراث‌آریا: ردیف موسیقی ایرانی یکی از مهم‌ترین نظام‌های انتقال و حفظ دانش موسیقایی در ایران است، گنجینه‌ای از نغمه‌ها و الگوهای ملودیک که در شکل‌گیری، آموزش و اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی نقشی بنیادین دارد. این میراث زنده، افزون بر جنبه هنری و زیبایی‌شناختی، حامل بخشی از حافظه فرهنگی و هویت موسیقایی ایرانیان است و استمرار آن به فرایندی پیچیده از یادگیری، تمرین، انتقال شفاهی و بازآفرینی هنرمندانه وابسته است.

پرونده «ردیف موسیقی ایرانی» در سال ۲۰۰۹، در چهارمین نشست کمیته بین‌الدولتی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو در ابوظبی، با شماره ۰۰۲۷۹ در فهرست نماینده میراث‌فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رسید. این ثبت، ردیف را به‌عنوان یکی از جلوه‌های برجسته میراث موسیقایی ایران و عنصری که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخت. <

ردیف چیست و چه جایگاهی در موسیقی ایرانی دارد؟

ردیف در موسیقی کلاسیک ایرانی، مجموعه‌ای سامان‌یافته از الگوها و جمله‌های ملودیک است که بخش‌های مختلف آن «گوشه» نامیده می‌شوند. این گوشه‌ها در ترتیب‌ها و مجموعه‌هایی مشخص قرار می‌گیرند و مواد اصلی لازم برای آموزش، شناخت ساختارهای موسیقایی، بداهه‌نوازی و آفرینش قطعات تازه را در اختیار موسیقی‌دان قرار می‌دهند.

بر اساس معرفی رسمی یونسکو، ردیف موسیقی ایرانی بیش از ۲۵۰ واحد ملودیک یا گوشه را دربرمی‌گیرد که در چرخه‌هایی سازمان‌یافته‌اند و هر یک بر بستری مدال قرار دارند. این ساختار به موسیقی‌دان امکان می‌دهد تا با شناخت ویژگی‌های ملودیک و مدال، از ظرفیت‌های گوناگون ردیف در اجرا و آفرینش موسیقایی بهره ببرد.

برای درک دقیق‌تر جایگاه ردیف، باید میان مفاهیم «ردیف»، «دستگاه» و «گوشه» تمایز قائل شد. دستگاه، یکی از ساختارهای اصلی سامان‌دهنده موسیقی کلاسیک ایرانی است و مجموعه‌ای از گوشه‌ها را در بر می‌گیرد. گوشه نیز واحدی ملودیک با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود است که در جریان آموزش یا اجرای موسیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیف، مجموعه منظم و آموزش‌پذیر این مواد ملودیک است که به موسیقی‌دان امکان می‌دهد با شناخت و تسلط بر آن، در چارچوب سنت موسیقی ایرانی به اجرا و بداهه‌پردازی بپردازد.

در طبقه‌بندی رایج موسیقی دستگاهی ایران، از هفت دستگاه اصلی شور، ماهور، همایون، سه‌گاه، چهارگاه، نوا و راست‌پنجگاه نام برده می‌شود. در کنار آن‌ها، آوازهایی همچون ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی و بیات اصفهان نیز در نظام موسیقایی ایران جایگاه دارند. این تقسیم‌بندی، چارچوبی برای شناخت ساختارهای مدال و روابط میان گوشه‌ها فراهم می‌کند؛ با این حال، ردیف‌های مختلف ممکن است در ترتیب، تعداد و نحوه اجرای برخی گوشه‌ها تفاوت‌هایی داشته باشند.

از این منظر، با نظامی از دانش و تجربه هنری روبه‌رو هستیم که در آن، شناخت فواصل، مسیرهای ملودیک، ویژگی‌های اجرایی، ظرایف آوایی و شیوه‌های انتقال موسیقی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

بیش از ۲۵۰ گوشه؛ گنجینه‌ای برای آموزش و آفرینش موسیقایی

یکی از ویژگی‌های برجسته ردیف موسیقی ایرانی، گستردگی مواد ملودیک آن است. بیش از ۲۵۰ گوشه‌ای که در معرفی یونسکو به آن‌ها اشاره شده، مجموعه‌ای از الگوهای موسیقایی را شکل می‌دهند که هر یک می‌توانند از نظر حرکت ملودی، فضای مدال، نحوه بیان و کارکرد اجرایی ویژگی‌های خاصی داشته باشند.

این گوشه‌ها در چارچوب دستگاه‌ها و آوازها سامان می‌یابند و موسیقی‌دان با فراگیری آن‌ها، به شناختی عمیق‌تر از زبان موسیقی ایرانی دست پیدا می‌کند. در واقع، ردیف همچون یک ذخیره گسترده از امکانات ملودیک عمل می‌کند، ذخیره‌ای که نوازنده یا خواننده می‌تواند با تسلط بر آن، متناسب با موقعیت اجرا، حال‌وهوای اثر و ارتباط با مخاطب، از بخش‌های مختلف آن بهره بگیرد.

در موسیقی ایرانی، اجرای ردیف و استفاده از ظرفیت‌های آن الزاما به بازتولید مکانیکی یک مجموعه از نغمه‌ها محدود نمی‌شود. بخش مهمی از سنت اجرایی این موسیقی بر پایه بداهه‌پردازی شکل گرفته است، بدین معنا که هنرمند با تکیه بر شناخت عمیق خود از ردیف، می‌تواند در لحظه اجرا و متناسب با فضای موسیقایی، مسیرهای ملودیک را گسترش دهد، تغییر دهد یا در قالبی تازه عرضه کند.

یونسکو نیز در معرفی این عنصر بر همین ویژگی تاکید کرده است: اجرای موسیقی سنتی ایران، در بسیاری از موارد، با بداهه‌پردازی بر پایه ردیف همراه است و موسیقی‌دان با توجه به حال‌وهوای اجرا و ارتباط با مخاطب، از مجموعه الگوهای آموخته‌شده بهره می‌گیرد. بنابراین، ردیف هم ابزار آموزش و هم پشتوانه آفرینش و اجرای موسیقی است.

از روایت شفاهی تا شکل‌گیری ردیف‌های مکتوب و آموزشی

پیشینه موسیقی ایرانی را نمی‌توان به یک دوره تاریخی یا یک نظام ثابت محدود کرد. موسیقی در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، در پیوند با زندگی اجتماعی، آیین‌ها، دربارها، محافل هنری و سنت‌های شفاهی تحول یافته است. با این حال، ردیف به‌عنوان مجموعه‌ای منظم و شناخته‌شده از الگوهای موسیقی کلاسیک ایرانی، صورت‌بندی تاریخی مشخص‌تری دارد.

پژوهش‌های موسیقی‌شناختی، شکل‌گیری و تدوین صورت شناخته‌شده امروزی ردیف را عمدتا با تحولات موسیقی دوره قاجار و فعالیت استادان موسیقی آن زمان مرتبط می‌دانند. در این دوره، بخشی از مواد موسیقایی که پیش‌تر در سنت‌های اجرایی و آموزشی جریان داشت، در قالب مجموعه‌هایی منظم‌تر گردآوری و انتقال داده شد. در میان چهره‌های اثرگذار این روند، میرزا عبدالله فراهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و روایت‌های مختلف ردیف‌نوازی و آموزش موسیقی دستگاهی، با نام او و دیگر استادان برجسته آن دوره پیوند خورده‌اند.

البته این موضوع به معنای آن نیست که ریشه‌های موسیقی ایرانی یا همه مواد ملودیک موجود در ردیف، به دوره قاجار محدود می‌شود. نظام موسیقایی ایران از پیشینه‌ای طولانی‌تر برخوردار است و در طول قرن‌ها، تحت تأثیر تحولات فرهنگی و هنری، دگرگونی‌هایی را تجربه کرده است. از این رو، باید میان پیشینه تاریخی موسیقی ایرانی، تحولات نظام دستگاهی و شکل‌گیری ردیف‌های مدون در دوره‌های متاخر تمایز قائل شد.

در همین چارچوب، ردیف‌های مختلفی در سنت موسیقی ایران شکل گرفته‌اند که هر یک به روایت و شیوه آموزشی استادان و خاندان‌های موسیقایی وابسته‌اند. این تفاوت‌ها از ویژگی‌های یک میراث زنده به شمار می‌رود؛ زیرا انتقال شفاهی، در کنار حفظ ساختارهای اصلی، امکان استمرار روایت‌های گوناگون و بازآفرینی هنرمندانه را فراهم می‌کند.

استاد و شاگرد؛ سازوکار اصلی انتقال یک میراث زنده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ردیف موسیقی ایرانی، شیوه انتقال آن از استاد به شاگرد است. برخلاف آموزش‌هایی که صرفا بر انتقال اطلاعات مکتوب یا یادگیری نظری استوارند، فراگیری ردیف به ارتباط مستقیم با استاد، شنیدن مکرر، مشاهده شیوه اجرا، تمرین مستمر و اصلاح تدریجی مهارت‌ها نیاز دارد.

در این فرایند، هنرجو باید ظرایف اجرایی، ویژگی‌های ملودیک، نحوه ارتباط گوشه‌ها و شیوه بیان موسیقایی را نیز از طریق تجربه و تمرین فراگیرد. به همین دلیل، آموزش ردیف در سنت موسیقی ایرانی فرایندی زمان‌بر است و دستیابی به تسلط بر آن، سال‌ها ممارست و تمرین می‌طلبد.

یونسکو در پرونده ثبت این عنصر، بر انتقال شفاهی ردیف از استاد به شاگرد تاکید کرده و یادگیری آن را فرایندی طولانی توصیف می‌کند که می‌تواند دست‌کم یک دهه به طول بینجامد. در این مسیر، هنرجو با حفظ و تمرین مجموعه گوشه‌ها، به‌تدریج توانایی درک ساختار موسیقایی و استفاده خلاقانه از آن‌ها را به دست می‌آورد.

این شیوه انتقال، جایگاه استادان و حاملان سنت موسیقی را در تداوم ردیف برجسته می‌کند. هر استاد، علاوه بر انتقال دانسته‌های موسیقایی، بخشی از تجربه اجرایی و شیوه بیان هنری خود را نیز به شاگرد منتقل می‌کند. به همین دلیل، حفظ ردیف تنها به نگهداری نسخه‌های مکتوب یا ضبط‌های صوتی محدود نمی‌شود، استمرار رابطه آموزشی و حضور استادان و هنرجویان در چرخه انتقال دانش موسیقایی، از ارکان اصلی پاسداری از این میراث است.

ردیف در آواز و ساز؛ سنتی با جلوه‌های اجرایی متنوع

ردیف موسیقی ایرانی هم در حوزه آواز و هم در موسیقی سازی اجرا و آموزش داده می‌شود. این مجموعه می‌تواند در قالب آواز و همچنین با سازهایی که در موسیقی کلاسیک ایرانی کاربرد دارند، ارائه شود. تار، سه‌تار، سنتور، کمانچه و نی از جمله سازهایی هستند که در معرفی یونسکو به نقش آن‌ها در اجرای ردیف اشاره شده است.

هر یک از این سازها، با توجه به ویژگی‌های فنی و امکانات اجرایی خود، شیوه خاصی برای بیان و بازنمایی مواد ملودیک ردیف دارند. برای مثال، نحوه اجرای یک گوشه با تار یا سه‌تار، از نظر تکنیک مضراب و امکانات صوتی با اجرای همان مواد ملودیک بر نی یا کمانچه تفاوت‌هایی دارد. با وجود این تفاوت‌های اجرایی، بنیان‌های ملودیک و ساختارهای اصلی ردیف، پیوند میان این شیوه‌های مختلف را حفظ می‌کنند.

در حوزه آواز نیز ردیف نقش مهمی در آموزش تحریرها، جمله‌بندی‌های آوازی، شناخت فضاهای مدال و پرورش توانایی بداهه‌پردازی دارد. خواننده با تسلط بر گوشه‌ها و الگوهای آوازی، می‌تواند متناسب با شعر، فضای اجرایی و ویژگی‌های موسیقایی اثر، از ظرفیت‌های این گنجینه بهره ببرد.

ثبت در یونسکو؛ تاکید بر هویت موسیقایی و ضرورت پاسداری

کمیته بین‌الدولتی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو در سال ۲۰۰۹، پس از بررسی پرونده ایران، ردیف موسیقی ایرانی را واجد معیارهای لازم برای ثبت در فهرست نماینده میراث‌فرهنگی ناملموس بشریت دانست.

در تصمیم شماره ۴.COM ۱۳.۴۵، کمیته بر این نکته تاکید کرد که ردیف موسیقی ایرانی به‌عنوان یکی از نمودهای هویت فرهنگی و از عناصر اصلی فرهنگ موسیقایی ایران، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. همچنین در این تصمیم، به ظرفیت ثبت این عنصر برای تقویت هویت فرهنگی، افزایش شناخت نسبت به میراث ناملموس و بهبود گفت‌وگو و تفاهم میان ملت‌های منطقه اشاره شده است.

از دیگر محورهای مورد توجه کمیته، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای پاسداری از ردیف بود، از جمله آموزش در دانشگاه‌های موسیقی و آموزشگاه‌های خصوصی، برگزاری برنامه‌های اجرایی و کنسرت‌ها، انجام پژوهش و انتشار آثار تخصصی. مشارکت جامعه موسیقی و هنرمندان در تدوین پرونده و ارائه رضایت‌نامه‌های مربوط نیز از جمله معیارهایی بود که در روند ارزیابی مورد توجه قرار گرفت.

ثبت ردیف در یونسکو، از این منظر، به رسمیت شناختن نظامی از دانش، مهارت و انتقال فرهنگی است که استمرار آن به حضور فعال هنرمندان و جامعه موسیقی وابسته است.

پاسداری از ردیف؛ از آموزش تخصصی تا انتقال به نسل آینده

تداوم ردیف موسیقی ایرانی در شرایط امروز، نیازمند توجه هم‌زمان به آموزش، پژوهش، مستندسازی و حمایت از حاملان این میراث است. در این میان، آموزش مستقیم نزد استادان، تقویت جایگاه موسیقی در مراکز آموزشی، حمایت از فعالیت آموزشگاه‌ها و گروه‌های موسیقی، ثبت روایت‌های مختلف ردیف و فراهم‌کردن امکان دسترسی نسل جوان به منابع معتبر، از جمله زمینه‌های مهم پاسداری از این سنت به شمار می‌روند.

مستندسازی صوتی و تصویری از روایت‌های مختلف استادان، ثبت شیوه‌های آموزشی و فراهم‌کردن امکان استفاده پژوهشگران از منابع معتبر، می‌تواند به حفظ بخشی از دانش موسیقایی کمک کند. با این حال، ضبط و آرشیو بخش مهمی از ظرایف اجرایی و تجربه موسیقایی در فرایند آموزش مستقیم و تمرین مستمر منتقل می‌شود.

همچنین توجه به تنوع روایت‌های ردیف و پرهیز از محدودکردن آن به یک نسخه یا شیوه اجرایی خاص، از اهمیت برخوردار است. وجود روایت‌های مختلف، بخشی از پویایی این سنت را نشان می‌دهد و امکان می‌دهد که میراث موسیقایی در عین حفظ بنیان‌های خود، در بستر زمان به حیات هنری ادامه دهد.

ردیف موسیقی ایرانی امروز یکی از ۲۷ عنصر و برنامه مرتبط با میراث ناملموس ایران در فهرست‌ها و سازوکارهای یونسکو است، عنصری که ثبت آن در سال ۲۰۰۹، جایگاه موسیقی کلاسیک ایرانی را در عرصه بین‌المللی برجسته کرد. این میراث، حاصل پیوند دانش موسیقایی، تجربه استادان، مهارت هنرجویان و سنتی شفاهی است که در طول نسل‌ها استمرار یافته است.

از بیش از ۲۵۰ گوشه تا ساختارهای دستگاهی و آوازی، از آموزش شفاهی تا بداهه‌پردازی در اجرا، ردیف مجموعه‌ای از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی را در خود جای داده است، گنجینه‌ای که ارزش آن در استمرار فرایند یادگیری، انتقال و آفرینش موسیقایی نهفته است. ثبت‌جهانی ردیف در نهایت بر اهمیت پاسداری از همین چرخه زنده تاکید دارد، چرخه‌ای که با حضور استادان، هنرجویان و جامعه موسیقی، امکان تداوم یکی از مهم‌ترین سنت‌های هنری ایران را فراهم می‌کند.

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