به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت کارگاه‌های چاپ کلاقه‌ای در شهرستان اسکو بیان کرد: با توجه به جایگاه این هنر سنتی در هویت صنایع‌دستی منطقه و ضرورت مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت واحدهای تولیدی، برنامه ساماندهی و استقرار کارگاه‌های چاپ کلاقه‌ای در شهرک صنعتی نیرومند اسکو در دستور کار قرار گرفته است.



معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در همین راستا، معاونت صنایع‌دستی با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی و مساعدت ویژه فرمانداری اسکو، اقدامات لازم برای صدور جواز تأسیس کارگاه‌های تولیدی در شهرک صنعتی را آغاز کرده است و پیش‌بینی می‌شود فرآیند ثبت‌نام متقاضیان و واگذاری زمین طی شش ماه آینده انجام شود.



او با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال تولیدکنندگان در این طرح اظهار کرد: ساماندهی فضای تولید چاپ کلاقه‌ای، زمینه ایجاد ساختاری منسجم‌تر برای فعالیت این حرفه را فراهم می‌کند. استقرار کارگاه‌ها در یک محدوده صنعتی مشخص، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت مسائل زیست‌محیطی، نظارت بر فرآیند تولید و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز فعالان این رشته را افزایش می‌دهد.



او افزود: تمامی تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان کسب‌وکار چاپ کلاقه‌ای در اسکو که متقاضی استقرار در شهرک صنعتی نیرومند هستند، ضروری است در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و دریافت مجوزهای لازم به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسکو مراجعه کنند. با توجه به محدودیت تعداد مجوزهای قابل صدور و ظرفیت واگذاری زمین، تسریع در ثبت‌نام و تکمیل مدارک اهمیت ویژه‌ای دارد.



معاون صنایع‌دستی آذربایجان شرقی درباره مراحل درخواست زمین نیز توضیح داد: متقاضیان پس از ثبت‌نام و دریافت جواز تأسیس کارگاه چاپ سنتی و مدارک مربوطه از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اسکو، باید با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نشانی eservice.isipo.ir، از بخش پنجره تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی، درخواست خود را ثبت کرده و مراحل تکمیل مدارک و پرداخت هزینه‌های مربوطه را انجام دهند.



رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: چاپ کلاقه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی آذربایجان شرقی و از هنرهای ریشه‌دار شهرستان اسکو به شمار می‌رود. تداوم و توسعه این هنر نیازمند فراهم‌بودن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و توجه هم‌زمان به الزامات محیط‌زیستی و زیرساختی است. با اجرای این طرح میتوان فعالیت سامان‌یافته‌تر کارگاه‌ها، ارتقای شرایط تولید و تقویت بستر اقتصادی این هنر بومی را فراهم کرد.

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