به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه روز یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: در این دیدار، موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت بناهای تاریخی و ضرورت تسریع در روند پیگیری‌های قانونی و ثبتی این آثار مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری و هماهنگی دو دستگاه برای فراهم‌سازی زمینه حفاظت حقوقی و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی شهرستان تأکید شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: همچنین با توجه به نقش آثار تاریخی در حفظ هویت فرهنگی و کالبدی روستاها، ضرورت لحاظ‌کردن جایگاه، عرصه و حریم بناهای تاریخی در فرآیند تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او ادامه داد: در این نشست، به‌طور ویژه بر حفاظت از قلعه تاریخی و مسجد تاریخی روستای چهکندوک تأکید شد تا با رعایت ملاحظات میراث‌فرهنگی در برنامه‌ریزی‌های عمرانی و توسعه روستایی، از هرگونه تعرض یا آسیب احتمالی به این آثار جلوگیری شود.

حق‌پناه در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: توجه به ملاحظات میراث‌فرهنگی در تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی، اقدامی ضروری برای پیشگیری از آسیب به بناهای تاریخی، حفظ اصالت بافت‌های ارزشمند روستایی و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی این مناطق است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه خواستار استمرار تعامل و همکاری بنیاد مسکن و مجموعه میراث‌فرهنگی برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت مالکیت بناهای تاریخی و تقویت حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند شد.

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