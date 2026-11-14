تجلیل از فعالان امر به معروف و نهی از منکر میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان در جشنواره مُفلحون

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمجتبی طباطبایی زاده اظهار کرد: جشنواره مفلحون با حضور محمدهادی طهرانی‌مقدم؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، اعضای شورای معاونان، مسئولان ستادی و مدیران شهرستانی این اداره‌کل برگزار و طی آن از جمعی از کارکنان و فعالان برگزیده عرصه ترویج و تقویت فریضتین امر به معروف و نهی از منکر با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: برگزیدگان این دوره جشنواره از شهرستان‌های میرجاوه و چابهار و همچنین کارکنان اداره‌کل بودند که در طول سال جاری با اقدامات و فعالیت‌های خود در زمینه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تقویت جایگاه این دو فریضه در محیط اداری و سازمانی و همچنین تاسیسات و زیرساخت های گردشگری نقش‌آفرینی کرده‌اند.

او ادامه داد: برگزاری جشنواره مفلحون، فرصتی برای ارج نهادن به تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی کارکنان و تقویت رویکرد مسئولیت‌پذیری سازمانی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی، دینی و اجتماعی است؛ رویکردی که می‌تواند با ترویج فرهنگ نظارت همگانی، اصلاح رفتارهای سازمانی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم باشد.

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