به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی روز ۲۳ آبان ماه با اشاره به حضور پرشور هنرمندان در این رویداد، گفت: رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان باهدف حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان، درگذر صنایع‌دستی اصفهان واقع در پارک شهید رجایی، هر پنجشنبه برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: آیین افتتاح این رویداد ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد و زمینه استمرار برنامه‌های عرضه و نمایش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را فراهم کرد.

عبدالهی افزود: نمایشگاه‌های مستقر درگذر صنایع‌دستی با مشارکت هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محصولات قابل‌عرضه در حوزه مشاغل خانگی، امکان معرفی و فروش مستقیم تولیدات را فراهم کردند. برآوردها نشان می‌دهد تعداد بازدیدکنندگان در هر نوبت بین ۲ هزار تا ۳ هزار نفر بوده است؛ ظرفیتی که بر اهمیت این رویداد در معرفی محصولات صنایع‌دستی و ارتباط با مخاطبان تأکید دارد.

او تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، تعداد هنرمندان و غرفه‌داران رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان از ۴۵ نفر در اردیبهشت‌ماه به ۶۰ نفر در شهریورماه و ۸۵ نفر در آخرین آمار ۱۴ آبان رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۸۹ درصدی مشارکت نسبت به آغاز رویداد است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان گفت: بیشترین میزان مشارکت نیز در ۷ آبان با حضور ۱۲۰ غرفه‌دار ثبت شد که بیانگر رشد ۱۶۷ درصدی نسبت به آمار اولیه است. این برنامه در اغلب پنجشنبه‌های این دوره به‌طور مستمر ادامه داشته و به‌جز ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و مراسم وداع با رهبر شهید، وقفه‌ای در برگزاری آن ایجاد نشد و روندی افزایشی در جذب و مشارکت هنرمندان داشته است.

عبدالهی ادامه داد: با ورود به فصل پاییز و نزدیک شدن به زمستان، تأمین شرایط مناسب برای تداوم فعالیت این گذر به یکی از ضرورت‌های پیش روی رویداد تبدیل‌شده است. استقرار غرفه‌ها در فضای باز، در روزهای بارانی و سرد می‌تواند حضور خانواده‌ها و سایر مخاطبان را دشوار کند و بر شرایط فعالیت هنرمندان و عرضه محصولات آنان تأثیر بگذارد.

او افزود: درعین‌حال، حفظ محل فعلی برگزاری اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه استمرار حضور هفتگی هنرمندان در این محدوده، به‌تدریج به رونق گذر صنایع‌دستی و شکل‌گیری ارتباط مستمر میان هنرمندان و مخاطبان کمک کرده است و جابه‌جایی رویداد ممکن است این روند را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان تصریح کرد: به همین منظور، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با همکاری استانداری اصفهان، شهرداری منطقه ۳ اصفهان و سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این رویداد، پیگیری راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌های ناشی از شرایط جوی و تأمین زیرساخت مناسب برای فعالیت در فصول سرد سال را دنبال می‌کند. عبدالهی تأکید کرد: هدف از این همکاری، حفظ محل استقرار و دستاوردهای حاصل از برگزاری مستمر رویداد و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت هنرمندان و حضور خانواده‌ها و بازدیدکنندگان در طول سال است.

گفتنی است رویداد «پنجشنبه‌های هنر اصفهان» همچنان درگذر صنایع‌دستی پارک شهید رجایی پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار و محصولات هنرمندان و آشنایی با تولیدات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به این گذر مراجعه کنند.

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