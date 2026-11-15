به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در سفر به استان سمنان از گورستان تاریخی مرسین چال فینسک بازدید و از نزدیک در جریان روند کاوش در این محوطه قرار گرفت.

ششمین فصل کاوش باستان شناختی و اضطراری گورستان تاریخی مرسین‌چال در منطقه پرور و روستای فینسک از توابع شهرستان مهدیشهر استان سمنان به سرپرستی محمدرضا نعمتی در حال انجام است. این گورستان تاریخی به واسطه قرارگیری در محدوده پشت سد فینسک که به زودی آبگیری خواهد شد در طی چند فصل مورد کاوش و بررسی قرار گرفت. در این فصل از کاوش پهنه شرقی سایت شامل چند گور متعلق به دوران اسلامی مورد کاوش قرار می‌گیرد.

این گورستان بازه زمانی دوران هخامنشی تا دوران اشکانی را در بر می‌گیرد که با توجه به شواهد باستان شناختی به دست آمده از فصل ششم شواهدی از نوعی تدفین در دوره اسلامی نیز قابل مشاهده است.

بازدید از عمارت موسوم به عمارت ابراهیم خان

بازدید از عمارت موسوم به عمارت ابراهیم خان در روستای ملاده در بخش پرور شهرستان مهدیشهر از دیگر برنامه های رئیس پژوهشگاه در این سفر بود.

این عمارت زیبا که امروزه در روستای ملاده قرار دارد، در بازه زمانی دوران قاجار و دوران پهلوی مورد استفاده خوانین محلی بوده که امروزه به واسطه تخریب‌های ناشی از گذر زمان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

بازدید از کارگاه مرمت مسجد امام یا مسجد سلطانی سمنان

زارعی در ادامه طی بازدید از کارگاه مرمت مسجد امام یا مسجد سلطانی سمنان از نزدیک در جریان فعالیت‌های صورت گرفته در راستای مرمت این بنا قرار گرفت.

در این فصل از مرمت این مسجد قاجاری مرمت و استحکام بخشی کتیبه ها و تزئینات بخش گنبدخانه و ایوان قبله در اولویت کار قرار گرفت.

بازدید از محوطه باستانی موسوم به قلعه شاه‌سلطان

محوطه باستانی موسوم به قلعه شاه‌سلطان نظر شهرستان آرادان در استان سمنان نیز در سفر رئیس پژوهشگاه مورد بازدید قرار گرفت.

محوطه باستانی شاه سلطان نظر به واسطه قرارگیری در جناح شرقی امامزاده‌ای با همین نام، در جنوب شهرستان آرادان واقع شده است. با توجه به شواهد این سایت بقایای حاصل از تخریب یک قلعه و ابنیه باستانی متعلق به آن را نشان می‌دهد. با توجه به شواهد سطحی داده‌های فرهنگی و بقایای معماری باقیمانده در اطراف این تپه باستانی می‌توان بازه زمانی دوران تاریخی و قرون میانه اسلامی را برای این محوطه در نظر گرفت.

بازدید از قلعه، حمام و آب‌انبار روستای پاده از توابع شهرستان آرادان استان سمنان

زارعی همچنین در این سفر از قلعه، حمام و آب‌انبار روستای پاده از توابع شهرستان آرادان استان سمنان بازدید کرد.

محوطه موسوم به قلعه پاده در روستای پاده در جنوب شهرستان آرادان قرار گرفته است. با توجه به بقایای باقیمانده وضعیت حال حاضر این بنا نشان می‌دهد که این بنا یک قلعه دوران اسلامی بوده است که البته شواهد سطحی دوران تاریخی قدمت این بنا را متقدم‌تر نشان می‌دهد. با توجه به شواهد باقیمانده از بقایای معماری در این قلعه باستانی می‌توان معماری چند طبقه را در آن به وضوح مشاهده کرد. قلعه یادشده تا به امروز کاوش و بررسی نشده و صرفاً به منظور حفاظت از بقایای معماری در چند فصل مورد مرمت و استحکام بخشی قرار گرفته است.

در ادامه سفر محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، از سایر ابنیه تاریخی این روستا نیز بازدید به عمل آمد که از آن جمله می‌توان به حمام قدیمی این روستا و همچنین آب انبار جبهه شرقی قلعه پاده اشاره کرد.

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