راهیابی ۱۰ اثر نمایشی به دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، از میان ۳۴ اثر نمایشی ارسال‌شده از سوی هنرمندان و گروه‌های نمایشی سراسر استان خوزستان، ۱۰ اثر، برای حضور در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان انتخاب شدند.

۱) نمایش «پیش‌پرداخت» به کارگردانی نوید پورباقری و محمد نظری از باغ‌ملک

۲) نمایش «روزی روزگاری معرکه‌گیری» به کارگردانی حجت‌الله صفاران از باغ‌ملک

۳) نمایش «ارتباط چشمی با مادر» به کارگردانی مازیار انصاری‌مهر از رامهرمز

۴) نمایش «پرنده نامرئی» به کارگردانی یحیی باوی از بندرماهشهر

۵) نمایش «روز هشتم ماه آخر» به کارگردانی فاطمه سیاح‌طرفی و بهنام کشت زاده از دزفول

۶) نمایش «نفس‌های خسته» به کارگردانی مجید گراوندیان از اهواز

۷) نمایش «از دریا تا دریا» به کارگردانی آرش رضایی از بندرماهشهر

۸) نمایش «خیابان منتهی به اسکله» به کارگردانی محمدرضا خردمند از دزفول

۹) نمایش «بزرگ‌مردان کوچک» به کارگردانی روزبه مرادی کاکش از مسجدسلیمان

۱۰) نمایش «همه ما آن خواب را دیده‌ایم» به کارگردانی رامین یدالله‌زاده و محمدامین قمی از آبادان

دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان- باغملک، به دبیری جمشید خسروی با همراهی و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، فرمانداری شهرستان باغ‌ملک و انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان، از ۹ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۵ در شهرستان باغ‌ملک برگزار خواهد شد.

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