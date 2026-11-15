به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست جلسه هماهنگی برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات محلی شهرستان خوسف، برنامه‌ریزی‌های اجرایی و نحوه مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان برای معرفی و عرضه توانمندی‌های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات محلی شهرستان خوسف از ۲۳ تا ۲۸ آبان‌ماه، در خانه تاریخی تاجور واقع در بافت تاریخی خوسف مطهری 15 دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا اذان مغرب از آن بازدید کنند.

پارچه‌بافی، مله‌بافی، تراش سنگ، سفالگری و عرضه محصولات محلی، کشاورزی و عشایری از جمله بخش‌های این نمایشگاه است.

همچنین در طول هفته فرهنگی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در خانه تاریخی تاجور و محل نمایشگاه اجرا می‌شود.

این رویداد با هدف حمایت از تولیدکنندگان بومی، معرفی هنرهای سنتی و ایجاد فرصت مناسب برای عرضه محصولات محلی و آشنایی بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان خوسف برگزار می‌شود.

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