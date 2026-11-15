علیرضا خمسه و فرخ نعمتی با «امیدوارها» روی آنتن شبکه یک/ روایت امید و تلاش در قاب تلویزیون

به گزارش میراث آریا، سریال ۳۰ قسمتی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری که به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده و بزودی از شبکه یک سیما پخش می‌شود، تلاش جوانی برای احیای یک کارخانه قدیمی را دستمایه روایت خود قرار داده است و در فضای داستانی خانوادگی، موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید را به تصویر می‌کشد.



«امیدوارها» داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند؛ تصمیمی که آغازگر مسیری تازه و همراه با چالش‌ها و مسئولیت‌های مختلف برای اوست.





این مجموعه در کنار روایت تلاش نوید برای ساختن آینده‌ای بهتر، به موضوعاتی همچون استقلال جوانان، آینده شغلی، عشق، امید و مسئولیت‌پذیری در برابر خانواده نیز می‌پردازد.



ارشیا توکلی در نقش نوید و علی استادی در نقش پدر خانواده ایفای نقش می‌کنند. فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌اللهی، نگین معتضدی، فاطمه زارع، نگار بابایی و سجاد اسماعیلی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.



داریوش یاری علاوه بر تهیه‌کنندگی، کارگردانی این مجموعه را نیز بر عهده دارد. مجید شاکرین نویسنده و فریدون شیردل مدیر فیلمبرداری «امیدوارها» هستند.

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