به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران، این جلسه به ریاست داوود نامور و با حضور اعضای شورای داوری شامل مصلح تهرانی (نماینده مرکز هنرهای نمایشی)، مجید قناد (نماینده خانه تئاتر)، وحید نفر (هنرمند و داور مدعو)، شاهین چگینی (عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی و مدیر تماشاخانه مشایخی) سعید دولتی (مدیر تماشاخانه همای سعادت) برگزار شد. همچنین محمد قدس به‌عنوان مهمان در این نشست حضور داشت.

در این جلسه با گفت‌وگو و میانجی‌گری اعضای شورا، اختلاف میان طرفین بررسی و در نهایت به توافق کامل منجر شد. صورت‌جلسه سازش نیز با امضای داوران و با رضایت نماینده گروه نمایشی و مدیر تماشاخانه به ثبت رسید.

داوود نامور، رئیس انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران، با قدردانی از همراهی معاونت هنری مدیران اداره‌کل هنرهای نمایشی و تلاش اعضای شورای داوری، گفت: «بهترین بخش این اتفاق، اجماع و حمایت همه‌جانبه مدیران دولتی و صنفی برای حل مشکلات در درون خانواده تئاتر است. تشکیل شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران در پی رایزنی‌ها و جلساتی با مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، در دستور کار قرار گرفت تا اختلافات و مسائل میان گروه‌های نمایشی و تماشاخانه‌های خصوصی، به‌صورت مستقل و در چارچوب سازوکار صنفی حل‌وفصل شود. ایوب آقاخانی، رئیس شورای نظارت و ارزشیابی، نیز در شکل‌گیری این شورا حمایت مؤثری داشته تا بتوان مسائل را درون صنف بررسی کرد.

او در ادامه از گروه‌های نمایشی و مدیران تماشاخانه‌های خصوصی خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف مالی یا اجرایی، موضوع را از طریق شورای داوری انجمن صنفی پیگیری کنند.

بر این اساس، طرفین اختلاف می‌توانند برای طرح و پیگیری مسائل خود به دفتر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران، مستقر در دفتر مدیریت عمارت نوفل‌لوشاتو، مراجعه کنند.

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