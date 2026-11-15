به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست یک روزه فصلی مدیران استانی و شهرستانی میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان که روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات شهدای میناب اداره‌کل میراث فرهنگی برگزار شد، معاونان و مدیران ستادی به تشریح شاخص‌های عملکردی شهرستان‌ها در حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پرداختند و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکردی هر شهرستان، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و زمینه‌های بهبود فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران شهرستانی، بر ضرورت ارتقای شاخص‌های مدیریتی، پیگیری مستمر برنامه‌ها و تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و جامعه هدف تأکید کرد.

محمدهادی طهرانی‌مقدم همچنین با اشاره به اهمیت نقش مدیران شهرستانی در تحقق اهداف و برنامه‌های سازمانی، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری، تعامل سازنده با مجموعه‌های محلی و تلاش برای رفع موانع اجرایی در مسیر ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مدیران شهرستانی نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نقطه‌نظرات خود، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مأموریت‌های سه‌گانه این اداره‌کل را مطرح کردند.

در بخش پایانی، مدیرکل، معاونان، مدیران ستادی و مدیران شهرستانی اداره‌کل در نشست برخط با حضور معاون عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شرکت کردند و مباحث و موضوعات مرتبط با برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

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