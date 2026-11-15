۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸

معرفی ظرفیت‌های تاریخی و پژوهشی یزد در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان

معرفی ظرفیت‌های تاریخی و پژوهشی یزد در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان

پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با حضور در سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد، مجموعه‌ای از آثار پژوهشی، انتشارات تخصصی و مستندات ثبت جهانی این شهر را با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و معماری یزد در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با برپایی غرفه‌ای فرهنگی و پژوهشی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد، زمینه آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با میراث ارزشمند و دستاوردهای پژوهشی مرتبط با این شهر جهانی را فراهم کرده است.

در این غرفه، مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و انتشارات پایگاه، در کنار کتاب‌های تخصصی مرتبط با تاریخ، فرهنگ، معماری و کتیبه‌های تاریخی شهر یزد به نمایش گذاشته شده است.

همچنین لوح ثبت جهانی شهر تاریخی یزد و پرونده ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو، به‌عنوان بخشی از مستندات ارزشمند این رویداد، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

نمایش مولاژ کتیبه‌های تاریخی نیز از دیگر بخش‌های این غرفه است که با هدف آشنایی نزدیک‌تر علاقه‌مندان با جلوه‌هایی از میراث مکتوب و ارزش‌های تاریخی و معماری شهر یزد ارائه شده است.

این حضور با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به تاریخ و ارزش‌های بافت تاریخی یزد و تقویت ارتباط جامعه با میراث‌فرهنگی انجام شده و فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل‌های مختلف با اهمیت حفاظت و صیانت از این میراث جهانی فراهم آورده است.

معرفی ظرفیت‌های تاریخی و پژوهشی یزد در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان

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کد خبر 1405082401797
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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