سه مناسبت تاریخی و فرهنگی سیستان و بلوچستان در تقویم ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالسلام بلوچ‌زاده روز یک شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۵ از ثبت سه مناسبت مرتبط با هویت تاریخی و فرهنگی این استان در تقویم ملی خبر داد و گفت: روز سیستان و بلوچستان، روز خرما و سالروز قیام مردم سیستان برای خون‌خواهی امام حسین(ع) از جمله مناسبت‌هایی است که با پیگیری شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی و مجمع عمومی استان سیستان و بلوچستان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سالن ولایت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: چهاردهم ربیع‌الاول به‌عنوان روز سیستان و بلوچستان، ۲۵ شهریور به‌عنوان روز خرما و ۲۵ محرم به‌عنوان روز گرامیداشت قیام مردم سیستان برای خون‌خواهی امام حسین(ع) و یاران ایشان در تقویم ملی کشور ثبت شده است.

او با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های فرهنگی استان افزود: برگزاری سه دوره جشنواره و نمایشگاه زیست‌بوم فرهنگی، نمایشگاه عروسک‌های بومی و محلی با هدف معرفی سبک زندگی و همچنین برگزاری دو دوره آیین گرامیداشت روز سیستان و بلوچستان در تالار وحدت تهران، بخشی از این اقدامات بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، برگزاری آیین بزرگداشت قیام مردم سیستان در شهرستان‌های نیمروز و زابل، نمایشگاه «لباس من با حضرت» و جشنواره استانی تولید محتوا با موضوع حجاب را از دیگر برنامه‌های فرهنگی استان عنوان کرد.

بلوچ‌زاده همچنین از اجرای رویدادهای «سرزمین مهر» با رویکرد تقویت مشارکت اجتماعی، «حامی» همزمان با روز خرما و «هر قطره یک گنج» با محور ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب خبر داد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه رویداد «حامی» گفت: این رویداد سال آینده با مشارکت استان‌های خرماخیز کشور به‌صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

رویداد ملی عکس برای نمایش حضور اقوام ایرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، برگزاری رویداد ملی عکس «لحظه‌های حضور» را از دیگر برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد و افزود: این رویداد با موضوع حضور اقوام ایرانی با لباس‌های محلی در تجمعات مردمی برگزار شده و آثار ارسالی پس از داوری به نمایش گذاشته می‌شود.

۱۲۶ نشست و ۵۳۴ مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان

بلوچ‌زاده در ادامه به ساختار و سابقه فعالیت شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این شورا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و تاکنون ۱۲۶ نشست تخصصی با ۵۳۴ مصوبه برگزار کرده است.

او افزود: در حال حاضر شورای فرهنگ عمومی در ۲۱ شهرستان و دو بخش استان فعالیت دارد و در کنار آن، اقداماتی از جمله تدوین و رونمایی از برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی به‌عنوان دومین استان کشور، تشکیل هیات اندیشه‌ورز ذیل شورا و برگزاری نخستین دوره انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، برگزاری دو دوره کارگاه تخصصی فرهنگ‌نگاری برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را نیز از دیگر اقدامات این شورا برشمرد.

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