به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری شنبه ۲۳ آبان در نشست هم‌اندیشی برای حفظ و احیای مسجد جامع همدان با اشاره به اهمیت حفاظت از این بنای ارزشمند، اظهار کرد: موضوع حفاظت و سامان‌دهی این بنای تاریخی باید فراتر از مسئولیت یک دستگاه دیده شود و همه افرادی که دغدغه همدان، تاریخ و میراث‌فرهنگی را دارند در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی همه ابعاد موضوع، گفت: این مسئله به‌صورت ویژه دنبال می‌شود تا با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مسائل به شکل دقیق، مستند و علمی بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی تعریف شود.

او بیان کرد: پس از بررسی‌های کمیته تخصصی، طرح باید در شورای فنی میراث‌فرهنگی استان مطرح و پس از تصویب، مراحل لازم برای تایید و اجرای آن دنبال می‌شود. در این فرایند، نقش دستگاه متولی اجرا، تامین‌کنندگان اعتبار و نهادهای نظارتی به‌روشنی مشخص شده تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

اکبری با تاکید بر اینکه ترکیب اعضای کمیته تخصصی باید بر اساس توانایی و تخصص افراد انتخاب شود، افزود: لازم است افرادی در این کمیته حضور داشته باشند که بتوانند به حل مسئله کمک کنند و با نگاه کارشناسی و سازنده در حفظ و صیانت از این اثر ارزشمند قدم‌های اساسی بردارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، بر تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی و به‌ویژه بناهایی که با مشکلات وقفی روبرو هستند، تاکید کرد و گفت: باید با نگاهی عملیاتی، ظرفیت بناهای تاریخی استان را برای جذب سرمایه‌گذاران فعال کنیم.

او اضافه کرد: لازم است تمامی بناهای تاریخی واجد شرایط شناسایی شوند و بدون تفکیک پروژه‌های کوچک و بزرگ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در قالب بسته‌های مشخص آماده شود، این فرصت‌ها پس از بررسی و تکمیل اطلاعات باید در سامانه مربوط به سرمایه‌گذاری بارگذاری شوند تا امکان معرفی و بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها فراهم باشد.

اکبری با اشاره به ظرفیت صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در این زمینه، عنوان کرد: باید از این ظرفیت برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی استفاده کنیم، صندوق توسعه و احیا می‌تواند با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، زمینه واگذاری و اجاره بناها به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران را فراهم کند و در قالب کارگزاری، فرایند آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری را پیش ببرد.

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