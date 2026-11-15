به گزارش خبرنگار میراث آریا، موسی دهقان‌نژاد روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و ناشناخته منطقه حفاظت‌شده جنگلی بیرک اظهار کرد: غار اناران یکی از جاذبه‌های بکر این منطقه است که در ارتفاع حدود ۲ هزار و ۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و دسترسی به آن مستلزم عبور از مسیرهای دشوار و صخره‌ای است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراوان با بیان اینکه دهانه این غار حدود هفت تا هشت متر ارتفاع دارد، افزود: غار اناران دارای دو تالار، سه چاهک و یک چشمه آب است و حوضچه آبی داخل آن نیز تقریباً در تمام فصول سال آب دارد.

به گفته دهقان نژاد، قندیل‌ها، آویزه‌های نمکی و دیواره‌های طبیعی تماشایی را از دیگر ویژگی‌های این غار برشمرد و گفت: وجود این ساختارهای طبیعی در کنار منابع آبی، غار اناران را به ظرفیت ارزشمندی برای علاقه‌مندان به غارنوردی، زمین‌شناسی و مطالعات محیط طبیعی تبدیل کرده است.

او با اشاره به تفاوت ساختاری این غار با برخی غارهای دیگر منطقه تصریح کرد: ورود به بخش ابتدایی غار به دلیل شرایط خاص مسیر، نیازمند استفاده از طناب و تجهیزات تخصصی غارنوردی است و عبور از این قسمت بدون آمادگی و تجهیزات مناسب می‌تواند خطرآفرین باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراوان از کوهنوردان، غارنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت و محیط زیست خواست برای بازدید یا انجام مطالعات و تحقیقات در این غار، حتماً با تجهیزات کامل و تخصصی غارنوردی اقدام کنند.

غار اناران در دل ارتفاعات صخره‌ای بیرک، علاوه بر برخورداری از جلوه‌های طبیعی کم‌نظیر، بخشی از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری و زمین‌شناسی سراوان به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که معرفی آن باید در کنار توجه به ایمنی بازدیدکنندگان و حفاظت از این میراث طبیعی دنبال شود.

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