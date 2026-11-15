۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

ادامه برگزاری رویداد میدان هنر اصفهان

ادامه برگزاری رویداد میدان هنر اصفهان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از ادامه روند برگزاری رویداد میدان هنر اصفهان با برگزاری چهار ویژه‌برنامه تخصصی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز ۲۴ آبان ماه، با اشاره به برگزاری چهار ویژه‌برنامه تخصصی در رویداد میدان هنر اصفهان، گفت: چهار ویژه‌برنامه تخصصی «میدان هنر» باهدف معرفی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و مشارکت هنرمندان در تجمعات مردمی اصفهان برگزار شد. این برنامه‌ها همراه با نمایشگاه و کارگاه آموزشی طی چهار هفته، در شب‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه و در بازه زمانی ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، به معرفی و نمایش ظرفیت‌های هنری استان در رشته‌های زیورآلات سنتی، دوخت چرم، صنایع‌دستی چوبی و سفال و سرامیک می‌پردازد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: «میدان هنر» باهدف ایجاد فرصتی برای معرفی مستقیم توانمندی هنرمندان و آشنایی بیشتر شهروندان با تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، در قالب برنامه‌های تخصصی و با مشارکت هنرمندان برگزار شد.

عبدالهی افزود: در نخستین هفته، زیورآلات سنتی محور برنامه بود و در هفته دوم، هنرمندان رشته دوخت چرم، توانمندی‌ها و تولیدات خود را معرفی کردند. هفته سوم به معرفی متنوع رشته‌های صنایع‌دستی چوبی اختصاص یافت و در چهارمین هفته نیز سفال و سرامیک در کانون توجه این ویژه‌برنامه قرار گرفت.

او تصریح کرد: این شیوه برگزاری، علاوه بر فراهم کردن زمینه معرفی تخصصی رشته‌های مختلف، امکان حضور متنوع‌تر هنرمندان و نمایش بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و هنری اصفهان را در فضای عمومی فراهم کرده است. همچنین ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم و مخاطبان، فرصتی برای شناخت بیشتر محصولات صنایع‌دستی و قابلیت‌های این هنرها ایجاد می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با معرفی هنرهای سنتی گفت: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به افزایش دیده‌شدن هنرمندان، تقویت جایگاه صنایع‌دستی در زندگی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های تازه برای معرفی و عرضه تولیدات آنان کمک کند.این مجموعه برنامه‌ها با همکاری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، بسیج اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان موکب میدان انقلاب اصفهان برگزار شد.

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کد خبر 1405082401805
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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