ادامه برگزاری رویداد میدان هنر اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز ۲۴ آبان ماه، با اشاره به برگزاری چهار ویژه‌برنامه تخصصی در رویداد میدان هنر اصفهان، گفت: چهار ویژه‌برنامه تخصصی «میدان هنر» باهدف معرفی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و مشارکت هنرمندان در تجمعات مردمی اصفهان برگزار شد. این برنامه‌ها همراه با نمایشگاه و کارگاه آموزشی طی چهار هفته، در شب‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه و در بازه زمانی ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، به معرفی و نمایش ظرفیت‌های هنری استان در رشته‌های زیورآلات سنتی، دوخت چرم، صنایع‌دستی چوبی و سفال و سرامیک می‌پردازد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: «میدان هنر» باهدف ایجاد فرصتی برای معرفی مستقیم توانمندی هنرمندان و آشنایی بیشتر شهروندان با تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، در قالب برنامه‌های تخصصی و با مشارکت هنرمندان برگزار شد.

عبدالهی افزود: در نخستین هفته، زیورآلات سنتی محور برنامه بود و در هفته دوم، هنرمندان رشته دوخت چرم، توانمندی‌ها و تولیدات خود را معرفی کردند. هفته سوم به معرفی متنوع رشته‌های صنایع‌دستی چوبی اختصاص یافت و در چهارمین هفته نیز سفال و سرامیک در کانون توجه این ویژه‌برنامه قرار گرفت.

او تصریح کرد: این شیوه برگزاری، علاوه بر فراهم کردن زمینه معرفی تخصصی رشته‌های مختلف، امکان حضور متنوع‌تر هنرمندان و نمایش بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و هنری اصفهان را در فضای عمومی فراهم کرده است. همچنین ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم و مخاطبان، فرصتی برای شناخت بیشتر محصولات صنایع‌دستی و قابلیت‌های این هنرها ایجاد می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با معرفی هنرهای سنتی گفت: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به افزایش دیده‌شدن هنرمندان، تقویت جایگاه صنایع‌دستی در زندگی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های تازه برای معرفی و عرضه تولیدات آنان کمک کند.این مجموعه برنامه‌ها با همکاری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، بسیج اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان موکب میدان انقلاب اصفهان برگزار شد.

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