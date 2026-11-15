به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، چهل‌ و دومین برنامه‌ مستندهای ایرانشناسی به نمایش فیلم مستند «خون است دلم برای ایران» کار سید جواد میرهاشمی اختصاص دارد. علاقه‌مندان می‌توانند یک‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ این فیلم را در کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، بین غلامی و نیک‌نژاد، مهراد مال تماشا کنند.

این فیلم مروری است بر زندگی و آثار منوچهر ستوده، تاریخ، فرهنگ و جغرافی‌پژوه معاصر. بعد از نمایش فیلم با حضور مصطفی نوری به گفت‌وگو درباره‌ی فیلم می‌نشینیم. «خون است دلم برای ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

این برنامه به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن اشا برگزار می‌شود و حضور در آن آزاد و رایگان است.

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