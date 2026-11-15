سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان وزارت امور خارجه و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: توفیق حضور در جمع مدیران ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را داشتم و در این نشست، زمینه‌ها و ظرفیت‌های مشترک همکاری میان دو وزارتخانه به‌صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه دو وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی دارای ارتباطی نزدیک و مستمر هستند، افزود: بخش قابل‌توجهی از الزامات توسعه گردشگری خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با روادید و بازاریابی بین‌المللی، با همکاری وزارت امور خارجه و از طریق ظرفیت سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود. همچنین در حوزه صنایع‌دستی، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه همواره در زمینه توسعه صادرات و گسترش تعاملات تجاری نقش‌آفرین بوده و در زمینه معرفی و ثبت میراث‌فرهنگی ایران در عرصه‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های مشترکی میان دو دستگاه وجود دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش معاونت دیپلماسی اقتصادی و سایر بخش‌های بین‌المللی این وزارتخانه در پیشبرد همکاری‌های مشترک تصریح کرد: معاونت‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه در ارتباطی نزدیک با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارند و این تعاملات با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد اهداف فرهنگی، اقتصادی و گردشگری دنبال می‌شود. در همین راستا، چندی پیش نشست مشترک شورای معاونان دو وزارتخانه برگزار شد و موضوعات و زمینه‌های همکاری مورد بررسی قرار گرفت.

عراقچی با اشاره به اهمیت راهبردی نشست اخیر مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شرایط خاص کشور، گفت: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی راهکارهای کمک به اقتصاد ملی از مسیر توسعه گردشگری و صادرات صنایع‌دستی، با توجه به شرایط ناشی از جنگ و وضعیت نه جنگ و نه صلح بود. در این جلسه، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای قابل‌توجهی مطرح شد که نشان می‌دهد حتی در شرایط فعلی نیز امکان فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی کشور وجود دارد.

او دیپلماسی استانی را یکی از مسیرهای موثر برای تحقق این هدف برشمرد و افزود: ارتباط مستقیم و هدفمند استان‌های کشور با استان‌ها و مناطق همجوار در آن سوی مرزها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه گردشگری و تجارت باشد. بسیاری از استان‌های ایران از مناطق درگیر جنگ فاصله دارند و از شرایط و ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند، ازاین‌رو، توسعه ارتباطات میان استان‌های مرزی و مناطق همجوار در کشورهای همسایه می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جدید گردشگری و تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی منجر شود.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه دیپلماسی استانی باید به بستری عملیاتی برای توسعه تعاملات منطقه‌ای تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، این ارتباطات هم‌اکنون نیز برقرار شده و می‌توان با تقویت آن‌ها، ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه گردشگری خارجی را فعال کرد. این رویکرد به‌ویژه در شرایط کنونی می‌تواند به افزایش ارتباطات مردمی، توسعه مبادلات اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای کمک کند.

عراقچی در ادامه، گردشگری سلامت را از جمله ظرفیت‌های مهم و قابل اتکای کشور برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانست و با اشاره به تداوم تقاضای گردشگران خارجی برای دریافت خدمات درمانی در ایران، اظهار کرد: واقعیت این است که حتی در شرایط جنگی نیز بیمارستان‌های کشور برای ماه‌های آینده از سوی گردشگران خارجی که برای درمان به ایران سفر می‌کنند، رزرو شده‌اند. مراکز درمانی، به‌ویژه در مناطق مرزی، با وجود شرایط خاص کشور همچنان با تقاضای قابل‌توجه مواجه هستند و ظرفیت‌های درمانی آن‌ها مورد استفاده گردشگران سلامت قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه ایران در حوزه گردشگری سلامت و اعتماد بخشی از متقاضیان خارجی به توانمندی‌های نظام درمانی کشور است، ظرفیتی که می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم، تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماسی، آن را به یکی از محورهای مؤثر توسعه گردشگری خارجی تبدیل کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به بررسی مجموعه این موضوعات در نشست مشترک با مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در این فرصت، علاوه بر بررسی ظرفیت‌های همکاری و راهکارهای پیش‌رو، توضیحاتی نیز درباره شرایط کنونی کشور و اقتضائات فعالیت در این وضعیت ارائه شد تا مدیران با درک دقیق‌تری از شرایط، مسیر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود را دنبال کنند.

عراقچی در پایان با تاکید بر ضرورت همبستگی ملی، انسجام مدیریتی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط موجود، اظهار کرد: باید قدر مردم، مقاومت و ایستادگی آنان و همچنین تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح کشور را بدانیم. عبور از شرایط کنونی مستلزم وفاق ملی، وحدت و حرکت جمعی است و امیدواریم با اتکا به این سرمایه‌های ارزشمند، مسیر پیش‌رو را با سربلندی و افتخار پشت سر بگذاریم.

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