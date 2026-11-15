داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: اصفهان را جهان با میدان نقش‌جهان، سی‌وسه‌پل، پل خواجو و گنبدهای فیروزه‌ای‌اش می‌شناسد؛ تصویری باشکوه و ماندگار که طی دهه‌ها به هویت گردشگری این شهر تبدیل شده است. اما آیا تمام ظرفیت گردشگری اصفهان در همین چند تصویر خلاصه می‌شود؟ پاسخ را شاید بتوان در یکی از محله‌های تاریخی اصفهان جست‌وجو کرد؛ جایی در جوباره که مناره‌ای نزدیک به ۹۰۰ سال است ایستاده و با انحراف محسوس خود، داستانی متفاوت از معماری و تاریخ این سرزمین روایت می‌کند. مناره ساربان؛ بنایی که می‌تواند «پیزای اصفهان» نامیده شود، اما هنوز برای بسیاری از گردشگران و حتی شهروندان اصفهانی ناشناخته است.

همین تضاد، پرسشی اساسی را پیش روی مدیران و فعالان صنعت گردشگری قرار می‌دهد، چرا برخی شهرهای جهان توانسته‌اند از یک ویژگی معماری، یک روایت تاریخی یا حتی یک نقص ظاهری، جاذبه‌ای جهانی خلق کنند، اما بسیاری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ما هنوز در حاشیه نقشه گردشگری باقی مانده‌اند؟

مسئله اصفهان، کمبود جاذبه نیست؛ محدودیت در روایت مقصد است. در ادبیات نوین بازاریابی گردشگری، میان «داشتن جاذبه» و «تبدیل جاذبه به انگیزه سفر» تفاوتی بنیادین وجود دارد. وجود یک بنای تاریخی، به‌تنهایی تضمین‌کننده حضور گردشگر نیست. آنچه یک اثر را به محصول گردشگری تبدیل می‌کند، ترکیبی از روایت جذاب، دسترسی مناسب، تجربه معنادار، خدمات مکمل و حضور مؤثر در ذهن مخاطب است.

اصفهان از نظر تنوع میراث تاریخی، معماری، فرهنگی و طبیعی با کمبود ظرفیت مواجه نیست؛ چالش اصلی آن است که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به محصولاتی قابل‌شناسایی، قابل‌تجربه و قابل‌عرضه در بازار گردشگری تبدیل نشده‌اند. در نتیجه، تصویر ذهنی بسیاری از گردشگران از اصفهان همچنان به مجموعه محدودی از جاذبه‌های شناخته‌شده وابسته است. این تمرکز، هرچند نشان‌دهنده قدرت برند تاریخی اصفهان است، اما می‌تواند فرصت کشف تجربه‌های تازه، توزیع منافع اقتصادی گردشگری و افزایش مدت اقامت را محدود کند.

مناره ساربان؛ چگونه یک اثر تاریخی به داستانی جهانی تبدیل می‌شود؟

برج پیزا در ایتالیا نمونه شناخته‌شده‌ای از قدرت روایت در بازاریابی مقصد است. شهرت این برج صرفاً حاصل قدمت یا معماری آن نیست؛ بلکه ویژگی متمایز انحراف، به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت گردشگری آن تبدیل شده است. مناره ساربان اصفهان نیز از ویژگی بصری مشابهی برخوردار است؛ با این تفاوت که هویت آن در معماری آجری سلجوقی، کتیبه‌های تاریخی و بافت فرهنگی جوباره ریشه دارد.

البته مقایسه این دو بنا نباید به معنای یکسان‌انگاری تاریخی یا سازه‌ای آن‌ها باشد. میزان واقعی انحراف مناره ساربان و وضعیت پایداری آن نیازمند مستندات فنی معتبر است.

اما از منظر بازاریابی، یک واقعیت روشن وجود دارد، گاهی یک پرسش جذاب می‌تواند بیش از ده‌ها صفحه معرفی تاریخی، توجه مخاطب را به یک مقصد جلب کند.

آیا می‌دانستید اصفهان هم برج کج دارد؟

این پرسش ساده می‌تواند نقطه آغاز یک تجربه گردشگری تازه باشد؛ تجربه‌ای که مخاطب را از کنجکاوی اولیه به شناخت معماری سلجوقی و سپس کشف محله تاریخی جوباره هدایت کند. در اینجا، مقایسه با برج پیزا صرفاً ابزار جلب توجه است؛ آنچه باید در ذهن گردشگر باقی بماند، هویت مستقل مناره ساربان و داستان منحصربه‌فرد اصفهان است.

از بازاریابی جاذبه به بازاریابی تجربه

یکی از تحولات مهم صنعت گردشگری، حرکت از معرفی مکان‌ها به طراحی تجربه‌هاست. گردشگر امروز صرفاً به دنبال مشاهده یک بنای تاریخی نیست؛ او می‌خواهد داستان آن را بشنود، در فضای پیرامونی آن قدم بزند، با فرهنگ محلی ارتباط برقرار کند و تجربه‌ای متفاوت با دیگران به اشتراک بگذارد. از این منظر، مناره ساربان نباید صرفاً به‌عنوان یک نقطه جدید روی نقشه گردشگری معرفی شود. این اثر می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر تجربه‌محور باشد؛ مسیری که گردشگر را با مناره چهل‌دختران، گذرهای تاریخی جوباره، معماری سلجوقی و در نهایت مسجد جامع عتیق اصفهان آشنا کند.

در چنین الگویی، ارزش اقتصادی گردشگری تنها در بازدید از یک اثر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به خدمات راهنمایی، حمل‌ونقل، خوراک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای محلی نیز گسترش می‌یابد.

هدف بازاریابی موفق آن نیست که گردشگر فقط یک عکس بیشتر از اصفهان بگیرد؛ هدف آن است که یک تجربه بیشتر در اصفهان داشته باشد.

جاذبه‌های کمترشناخته‌شده؛ فرصتی برای افزایش ماندگاری گردشگر

یکی از مسائل راهبردی گردشگری اصفهان، ضرورت افزایش مدت اقامت و تنوع‌بخشی به تجربه سفر است. گردشگری که تصور می‌کند مهم‌ترین دیدنی‌های شهر را در یک یا دو روز تجربه کرده، انگیزه کمتری برای تمدید اقامت خواهد داشت.

اما زمانی که با مجموعه‌ای از مسیرهای موضوعی و تجربه‌های متفاوت مواجه شود، امکان طراحی سفرهای طولانی‌تر فراهم می‌شود.

مسیر مناره‌های تاریخی، گردشگری شبانه، تجربه خوراک اصفهانی، گردشگری صنعتی، محله‌گردی، گردشگری کشاورزی و رویدادهای فرهنگی، هرکدام می‌توانند انگیزه‌ای مستقل برای سفر یا تمدید اقامت باشند.

در واقع، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده تنها یک اقدام فرهنگی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای توسعه بازار، افزایش مصرف خدمات گردشگری و توزیع متوازن‌تر درآمد در مقصد تبدیل شود.

البته تحقق این آثار اقتصادی نیازمند طراحی محصول، مشارکت فعال بخش خصوصی و سنجش واقعی رفتار گردشگران است.

اقتصاد توجه؛ چرا جاذبه‌های متفاوت اهمیت دارند؟

در فضای رقابتی امروز، مقصدهای گردشگری فقط بر سر تعداد آثار تاریخی یا کیفیت زیرساخت‌ها رقابت نمی‌کنند؛ آن‌ها برای جلب توجه مخاطب نیز رقابت دارند. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های تصویری و پلتفرم‌های دیجیتال، فرصت تازه‌ای برای معرفی جاذبه‌هایی فراهم کرده‌اند که پیش‌تر در سایه آثار مشهور قرار داشتند.

در چنین فضایی، ویژگی‌های غیرمنتظره، داستان‌های کمترشنیده‌شده و تصاویر متفاوت می‌توانند نقش مهمی در دیده‌شدن یک مقصد داشته باشند. اما باید میان «دیده‌شدن» و «بازاریابی موفق» تفاوت قائل شد.

ممکن است یک ویدئو میلیون‌ها بار دیده شود، اما تأثیر محسوسی بر سفر، اقامت یا درآمد جامعه محلی نداشته باشد. بنابراین، کمپین معرفی مناره ساربان زمانی موفق خواهد بود که بتواند مسیر مشخصی از آگاهی و علاقه مخاطب تا جست‌وجوی اطلاعات، انتخاب تجربه و استفاده از خدمات گردشگری ایجاد کند.

بازدید رسانه‌ای، آغاز مسیر بازاریابی است؛ نه پایان آن / حفاظت از میراث؛ پیش‌شرط توسعه گردشگری

در معرفی مناره ساربان، یک ملاحظه اساسی نباید فراموش شود. انحراف بنا، همان ویژگی‌ای که می‌تواند توجه گردشگران را جلب کند، ضرورت بررسی دقیق وضعیت حفاظتی و پایداری آن را نیز برجسته می‌سازد. بازاریابی مسئولانه ایجاب می‌کند پیش از افزایش تقاضای بازدید، شرایط ایمنی، ظرفیت پذیرش گردشگر و الزامات حفاظت از اثر مشخص شود.

همچنین توسعه گردشگری در محله‌های تاریخی باید با حفظ آرامش ساکنان، احترام به هویت محلی و مشارکت کسب‌وکارهای بومی همراه باشد. جاذبه‌ای که به قیمت آسیب به میراث یا اختلال در زندگی جامعه میزبان معرفی شود، نمی‌تواند نمونه موفقی از توسعه پایدار گردشگری باشد. در مقابل، معرفی اصولی یک اثر تاریخی می‌تواند آگاهی عمومی، مطالبه‌گری برای حفاظت و مشارکت اجتماعی در صیانت از میراث فرهنگی را تقویت کند.

بازتعریف نقشه گردشگری اصفهان؛ از چند نماد مشهور تا صدها تجربه متفاوت

اصفهان برای توسعه گردشگری، بیش از آنکه به خلق جاذبه‌های مصنوعی جدید نیاز داشته باشد، به بازشناسی، روایتگری و تبدیل ظرفیت‌های موجود به محصولات گردشگری نیازمند است. در این مسیر، می‌توان مجموعه‌ای از کمپین‌های موضوعی را ذیل یک هویت مشترک تعریف کرد.

اصفهان را متفاوت ببینیم

در این رویکرد، هر دوره یک جاذبه کمترشناخته‌شده، یک محله تاریخی، یک تجربه فرهنگی یا یک ظرفیت نوظهور گردشگری معرفی می‌شود. مناره ساربان می‌تواند نخستین روایت این مجموعه باشد؛ روایتی که با یک پرسش ساده آغاز می‌شود، اما به معرفی تاریخ سلجوقی، بازآفرینی مسیرهای گردشگری و افزایش توجه به محله جوباره می‌انجامد.

موفقیت چنین برنامه‌ای نیازمند همکاری معاونت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، شهرداری، تشکل‌های حرفه‌ای، راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه محلی است.

اصفهان هنوز داستان‌های ناگفته بسیاری دارد

برند گردشگری اصفهان، میراثی ارزشمند است که طی قرن‌ها شکل گرفته؛ اما قدرت یک برند تنها به گذشته آن وابسته نیست، بلکه به توانایی‌اش در خلق تجربه‌های تازه نیز بستگی دارد. نقش‌جهان، سی‌وسه‌پل و پل خواجو همچنان ستون‌های هویت گردشگری اصفهان خواهند بود؛ اما آینده بازاریابی این مقصد در گرو آن است که بتوانیم در کنار این نمادهای شناخته‌شده، چهره‌های کمتر دیده‌شده شهر را نیز به مخاطبان معرفی کنیم. مناره ساربان تنها یک نمونه از این ظرفیت‌هاست. شاید مهم‌ترین پیام این بنای تاریخی برای مدیران گردشگری آن باشد که گاهی فرصت‌های بزرگ توسعه مقصد، نه در پروژه‌های پرهزینه و دوردست، بلکه در میراثی نهفته‌اند که سال‌ها در کنار ما ایستاده و هنوز داستانشان را به‌درستی روایت نکرده‌ایم.

اصفهان برای شگفت‌زده‌کردن گردشگران، همیشه به جاذبه‌ای تازه نیاز ندارد؛ گاهی کافی است جاذبه‌های قدیمی خود را با روایتی تازه به جهان معرفی کند.

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