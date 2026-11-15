به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی سمنان در عصر شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان ملی و استانی، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی افتتاح شد و تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه در این دوره تلاش شده است تنوع بیشتری از رشته‌ها، محصولات و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور در معرض دید عموم قرار گیرد، افزود: بیش از ۱۵۰ غرفه در سالن غدیر سمنان پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۱۲۰ غرفه به عرضه آثار و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی از استان‌های مختلف کشور اختصاص دارد.

او بیان کرد: علاوه بر غرفه‌های تخصصی صنایع‌دستی، ۲۰ غرفه نیز به معرفی و عرضه سوغات، خوراکی‌ها و محصولات بومی و محلی مناطق مختلف کشور اختصاص یافته است تا بازدیدکنندگان با بخشی از تنوع فرهنگی، ذائقه‌های بومی و ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های شرکت‌کننده آشنا شوند.

سلطانی‌پور با اشاره به اهمیت نمایش عملی مهارت‌های هنرمندان در معرفی هنرهای سنتی بیان کرد: در این نمایشگاه، اجرای زنده حدود پنج رشته صنایع‌دستی پیش‌بینی شده است تا علاقه‌مندان علاوه بر مشاهده محصولات نهایی، از نزدیک با مراحل تولید، ظرافت‌های فنی، ابزارها و مهارت‌های هنرمندان آشنا شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: نمایش زنده فرآیند تولید صنایع‌دستی، به‌ویژه برای نسل جوان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی، فرصت مناسبی برای شناخت ارزش و اصالت این آثار است و می‌تواند در معرفی رشته‌های کمتر شناخته‌شده و ترغیب علاقه‌مندان به یادگیری و ورود به این عرصه نقش مؤثری داشته باشد.

او با اشاره به بخش‌های جنبی نمایشگاه گفت: در فضای باز مجموعه نیز ۹ سیاه‌چادر عشایری از استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، گلستان، تهران و چهارمحال و بختیاری برپا شده است که جلوه‌هایی از فرهنگ عشایری، شیوه زندگی، آداب و رسوم، تولیدات بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این مناطق را به نمایش می‌گذارد.

سلطانی پور خاطرنشان کرد: حضور سیاه‌چادرهای عشایری در کنار غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات محلی، موجب شده است نمایشگاه از یک فضای صرفاً تجاری و عرضه محصول فراتر برود و به بستری برای معرفی بخشی از میراث ناملموس، فرهنگ بومی و تنوع زیستی و فرهنگی ایران تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های ملی در حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فراهم‌کردن فرصت بازاریابی و فروش بدون واسطه و آشنایی هنرمندان با سلیقه و نیاز مخاطبان است.

او تاکید کرد: حضور هنرمندان استان‌های مختلف در یک فضای مشترک، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی مناطق گوناگون، زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش و مهارت، شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و توسعه همکاری‌های میان فعالان این حوزه را فراهم می‌کند.

سلطانی‌پور افزود: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به شناسایی بازارهای جدید، افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی و ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه تولیدات هنرمندان کمک کند و در کنار آن، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان سمنان را نیز در سطح ملی فراهم آورد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان استان و آشنایی بازدیدکنندگان با هنرهای بومی و اصیل سمنان است و امیدواریم با استقبال مردم و گردشگران، شاهد رونق بیشتر بازار صنایع‌دستی و تقویت جایگاه این هنر ارزشمند در اقتصاد فرهنگی باشیم.

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