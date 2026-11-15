۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴

۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی و سوغات در دومین نمایشگاه ملی سمنان برپا شد

۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی و سوغات در دومین نمایشگاه ملی سمنان برپا شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از برپایی بیش از ۱۵۰ غرفه در دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی سمنان خبر داد و گفت: این رویداد با حضور هنرمندان و تولیدکنندگانی از استان‌های مختلف کشور، فرصتی برای معرفی تنوع هنرهای سنتی ایران، توسعه بازار فروش، تعامل میان فعالان این حوزه و تقویت زمینه‌های تجاری‌سازی محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی سمنان در عصر شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان ملی و استانی، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی افتتاح شد و تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه در این دوره تلاش شده است تنوع بیشتری از رشته‌ها، محصولات و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور در معرض دید عموم قرار گیرد، افزود: بیش از ۱۵۰ غرفه در سالن غدیر سمنان پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۱۲۰ غرفه به عرضه آثار و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی از استان‌های مختلف کشور اختصاص دارد.

او بیان کرد: علاوه بر غرفه‌های تخصصی صنایع‌دستی، ۲۰ غرفه نیز به معرفی و عرضه سوغات، خوراکی‌ها و محصولات بومی و محلی مناطق مختلف کشور اختصاص یافته است تا بازدیدکنندگان با بخشی از تنوع فرهنگی، ذائقه‌های بومی و ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های شرکت‌کننده آشنا شوند.
سلطانی‌پور با اشاره به اهمیت نمایش عملی مهارت‌های هنرمندان در معرفی هنرهای سنتی بیان کرد: در این نمایشگاه، اجرای زنده حدود پنج رشته صنایع‌دستی پیش‌بینی شده است تا علاقه‌مندان علاوه بر مشاهده محصولات نهایی، از نزدیک با مراحل تولید، ظرافت‌های فنی، ابزارها و مهارت‌های هنرمندان آشنا شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: نمایش زنده فرآیند تولید صنایع‌دستی، به‌ویژه برای نسل جوان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی، فرصت مناسبی برای شناخت ارزش و اصالت این آثار است و می‌تواند در معرفی رشته‌های کمتر شناخته‌شده و ترغیب علاقه‌مندان به یادگیری و ورود به این عرصه نقش مؤثری داشته باشد.

او با اشاره به بخش‌های جنبی نمایشگاه گفت: در فضای باز مجموعه نیز ۹ سیاه‌چادر عشایری از استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، گلستان، تهران و چهارمحال و بختیاری برپا شده است که جلوه‌هایی از فرهنگ عشایری، شیوه زندگی، آداب و رسوم، تولیدات بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این مناطق را به نمایش می‌گذارد.

سلطانی پور خاطرنشان کرد: حضور سیاه‌چادرهای عشایری در کنار غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات محلی، موجب شده است نمایشگاه از یک فضای صرفاً تجاری و عرضه محصول فراتر برود و به بستری برای معرفی بخشی از میراث ناملموس، فرهنگ بومی و تنوع زیستی و فرهنگی ایران تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های ملی در حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فراهم‌کردن فرصت بازاریابی و فروش بدون واسطه و آشنایی هنرمندان با سلیقه و نیاز مخاطبان است.

او تاکید کرد: حضور هنرمندان استان‌های مختلف در یک فضای مشترک، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی مناطق گوناگون، زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش و مهارت، شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و توسعه همکاری‌های میان فعالان این حوزه را فراهم می‌کند.

سلطانی‌پور افزود: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به شناسایی بازارهای جدید، افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی و ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه تولیدات هنرمندان کمک کند و در کنار آن، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان سمنان را نیز در سطح ملی فراهم آورد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان استان و آشنایی بازدیدکنندگان با هنرهای بومی و اصیل سمنان است و امیدواریم با استقبال مردم و گردشگران، شاهد رونق بیشتر بازار صنایع‌دستی و تقویت جایگاه این هنر ارزشمند در اقتصاد فرهنگی باشیم.

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کد خبر 1405082401811
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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